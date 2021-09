I u ponedjeljak nas očekuje sunčano i toplo vrijeme.

Nastavlja se većinom sunčano i danju vrlo toplo vrijeme. U ponedjeljak ujutro mjestimice na kopnu može biti kratkotrajne magle, bez vjetra. Na moru podno Velebita uglavnom tek malo bure. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu većinom oko 20 stupnjeva.



Poslijepodne tu i tamo pokoji oblak, inače i dalje dosta sunca i dosta topline. Temperatura će u središnjoj Hrvatskoj biti oko 28 stupnjeva, izvijestio je Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.



Slično i u istočnim krajevima. Pretežno sunčano i vrlo toplo, čak i malo toplije, ovdje do 30 stupnjeva.



Većinom sunčano, poslijepodne uz malu do umjerenu naoblaku očekuje i sjeverni Jadran i gorsku Hrvatsku. Nakon bure, kasnije tek malo vjetra s mora, a temperatura će biti blizu 30 stupnjeva. U gorju od 24 do 28.



U Dalmaciji isto sunčano i često vruće. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura će biti uglavnom od 27 do 31 stupanj.



I more je još uvijek ugodno za kupanje, najčešće 23 ili 24. U lijepom vremenu uživat ćemo i u utorak. U srijedu nas očekuje malo više oblaka sa zapada, a u četvrtak će zato već biti i nestabilnije uz mjestimične pljuskove. Do kraja tjedna ipak vrlo toplo.

I na Jadranu u utorak većinom sunčano. U srijedu, i ovdje više oblaka, poglavito na sjevernom dijelu gdje krajem dana može pasti i malo kiše. U četvrtak nestabilno, izraženiji pljuskovi pri tom su izgledni na sjevernom Jadranu. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak, u četvrtak u okretanju na jugo. Prema kraju tjedna i na moru malo manje toplo.



