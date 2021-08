Vrijeme idućih dana sunčano i sve toplije prema kraju tjedna, prognoza je Darija Brzoje.

Svježije je u kopnenom dijelu zemlje, osobito u jutarnjim satima, a ni na moru više nije pretjerano vruće. Između ostalog, zahvaljujući i umjerenoj buri. Od danas do kraja vikenda i još malo na početku sljedećeg tjedna uživat ćemo u ugodnom ljetnom vremenu. Očekuje nas dosta sunca i postupan porast temperature, no ne do onih nesnosnih vrućina kako je to bilo do jučer.

U polju smo izjednačenog ili malo povišenog tlaka, u blizini nema ni izraženijih fronti pa s vremenom idućih dana možemo biti prilično zadovoljni.

Novo jutro bit će većinom sunčano, tek mjestimice u kopnenom dijelu zemlje uz kratkotrajnu maglu. Bit će dosta svježe. Sad smo već polako u dijelu godine kad je svijetli dio dana kraći pa će jutra i inače postupno postajati svježija. Sutra 10-ak do 15 stupnjeva u unutrašnjosti, čak i malo manje u gorju, dok će na moru biti od 18 do 23. Puhat će uglavnom slaba do umjerena bura, podno Velebita uz pokoji jaki udar.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano, prema sjeveru i istoku uz umjerenu naoblaku. Suho i ugodno toplo s temperaturom od oko 26 ili 27 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji većinom sunčano uz nešto oblaka u drugom dijelu dana. Može biti i malo sjeveroistočnog vjetra. Temperatura i ovdje najčešće ide do 27 stupnjeva.

U gorju i na sjevernom Jadranu također će biti dosta sunca. Na moru će poslijepodne puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak, a navečer ponovno bura. Do 25 stupnjeva u gorskoj Hrvatskoj i blizu 30 sutra na sjevernom Jadranu.

U Dalmaciji sunčano. Danju će puhati jugozapadnjak i zapadnjak, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. 30-ak stupnjeva u hladu bit će taman za plažu i kupanje.

More je još uvijek dosta toplo, većinom između 25 i 27 stupnjeva.

A prosječan UV indeks u četvrtak će biti uglavnom visok, tek u gorju i na krajnjem jugu vrlo visok. Kraći dani, pa je ukupno i manje sunca, a i putanja mu je sve bliža horizontu.

Većinom sunčano na kopnu pratit će nas sve do kraja vikenda. Bit će i sve toplije, za vikend pomalo i vruće, no jutra će ostati svježija i svakako ugodna za spavanje.

Sunčano većinom i na Jadranu. Jutra uz slabu do umjerenu buru, danju vjetar s mora. Vruće, no ne kao što je to bilo prethodnih dana. Noći ugodne i tople. Nova promjena vremena, za sad, čini se tek negdje prema sredini idućeg tjedna. No, to je još daleko pa za sad najbolje uživajmo u lijepom ljetu dok traje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr