Vrijeme će idućih dana najvećim dijelom biti sunčano i prilično vruće. Detalje u vremenskoj prognozi donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Toplinski val već je zahvatio Sredozemlje i dijelove Europe. U Francuskoj je ovih dana izmjereno 40 stupnjeva, nikad ranije u sezoni. Prijašnji rekord zaslužen je 2003., isto za vrijeme vrlo opasnog toplinskog vala, a 40 stupnjeva tada je izmjereno 21. lipnja, dakle punih pet dana kasnije.

Ako izuzmemo malo manje topline i nešto nestabilnije u utorak, možemo reći da će cijeli tjedan najviša dnevna temperatura u mnogim krajevima biti do čak 5 ili 6 stupnjeva iznad 30 u drugoj polovici tjedna.

Sunce je dakle za očekivati od ranog jutra. Na kopnu bez značajnijeg vjetra, na moru u početku tek mjestimice slaba do umjerena bura. To će sigurno biti i ugodniji dio dana, na kopnu fino svježe uz temperaturu od 11 do 15, dok će na Jadranu biti većinom između 19 i 24 stupnja.

Središnja Hrvatska

Sunčano i poslijepodne, sunčano cijeli dan. U središnjoj Hrvatskoj tek malo vjetra s juga i temperatura oko 30 stupnjeva.

Slavonija

Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 30 ili čak malo viša.

Sjeverni Jadran

Dosta vedrine očekuje se i u gorju i na sjevernom Jadranu. Podno Velebita će ujutro još biti umjerene bure, no kasnije će tek ponegdje zapuhati jugozapadnjak. Temperatura u gorju, najvjerojatnije malo ispod 30, a na moru moguće i koji stupanj iznad.

Dalmacija

Sunčano će biti i u Dalmaciji. I sunčano i vruće. Uz jugozapadnjak, najmanje 30 i to u hladu, no ponegdje može biti i 31, 32.

Temperatura mora

Uz vruće i sunčano vrijeme, more je pravo osvježenje. Na većini mjernih mjesta danas 22 ili 23 stupnja. Malo toplije u Puli, a malo svježije u Malom Lošinju. UV indeks će, očekivano, na cijelom području naše zemlje biti vrlo visok. Sredinom dana, najbolje, držite se hlada.

Tri dana kopno

Sunčano vrijeme prevladavat će i idućih dana. U utorak i srijedu u kopnenim krajevima neće biti posve stabilno pa će biti mogućnosti i za lokalne pljuskove praćene grmljavinom, poglavito u utorak. No bez brige, i sunca će biti dosta svih dana. Uz jugozapadnjak, sve više vruće, samo u utorak uz prolazan sjeverac, malo manje nego sredinom i početkom tjedna.

Tri dana more

Na Jadranu također i dalje većinom sunčano, te posvuda vruće. Jutra topla, puhat će uglavnom jugozapadnjak, a tek u srijedu ponegdje može biti umjerene naoblake, inače idućih dana na moru samo sunce i vrućina.

