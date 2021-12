U nedjelju je u razdoblju manjem od 12 sati na širem splitskom području pala zamjetna količina oborine, ponegdje i više od 50 litara po četvornom metru. Riječ je o prodoru vrlo vlažnog sredozemnog zraka. Glavni je krivac ciklonalni vrtlog koji polako odmiče prema Egejskom moru. Sada pozornost valja obratiti na novi poremećaj koji će utjecati na vrijeme već u srijedu i osobito u četvrtak. Vremensku prognozu donosi Ivan Čačić.

U utorak će tijekom noći i jutra na jugu Dalmacije mjestimice biti kiše, a u Lici malo snijega. Ujutro, uglavnom u središnjim predjelima, mjestimice magla. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Duž obale umjerena i jaka bura koja će podno Velebita i Biokova imati i olujne udare. Na otvorenom moru umjerena i jaka tramontana. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od -6 do -1, na Jadranu većinom od jedan do šest Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od tri do pet stupnjeva. U istočnom području također djelomice sunčano. Puhat će slab i umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodnevna temperatura od tri do pet stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar u gorju slab i umjeren. Na Jadranu umjerena i jaka bura i tramontana koji će potkraj dana postupno slabjeti. U utorak poslijepodne u gorju od nula do četiri, na Jadranu od sedam do 11 stupnjeva. Danju u Dalmaciji pretežno sunčano i vjetrovito uz umjerenu i jaku buru i tramontanu. Najviša poslijepodnevna temperatura od osam do 11 stupnjeva.

U srijedu u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a kasno poslijepodne sa zapada jače naoblačenje. Uglavnom u gorskim predjelima mjestimice susnježica i snijeg. U četvrtak oblačno s kišom i susnježicom, u gorju snijegom. Tijekom petka postupan prestanak oborine te smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren. Ujutro hladno uz umjeren mraz.

Na Jadranu početkom srijede pretežno sunčano, zatim sa zapada postupno naoblačenje, na sjevernom dijelu uz kišu. U četvrtak oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u Dalmaciji gdje će biti obilne oborine. Tijekom petka prestanak oborine i smanjenje naoblake. U srijedu jako i olujno jugo koje će u četvrtak okrenuti na jugozapadnjak, potom sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu buru. U petak će ponovno zapuhati jugo.

Bujična poplava u Dicmu opet nam potvrđuje da smo svjedoci sve razornijih ekstrema koji uvjerljivo pokazuju na učinke promjene klime. Sada vremenske nepogode pogađaju svijet četiri do pet puta češće i nanose sedam puta veću štetu nego 70-tih godina prošlog stoljeća.