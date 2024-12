Majka 19-godišnjaka koji je u petak ubio prvašića u zagrebačkoj Osnovnoj školi Prečko i teško ozlijedio učiteljicu te troje djece je rekla da ju je događaj potresao. Ozlijeđenu učiteljicu, potvrdila je, nije poznavao.

"U velikom smo šoku. Jako nas je sve ovo potreslo. Nisam ga vidjela otkako je to učinio, ali rekli su mi da je u stabilnom stanju", rekla je za 24sata.

Mladić, koji je nakon napada ozlijedio i sebe, se nalazi na intenzivnom odjelu Kliničke bolnice "Sveti Duh". Sada je stabilno te će danas biti premješten na opći odjel.

Majka je jučer ispričala da je njezin sin ima emocionalno nestabilnu ličnost i dvije dodatne dijagnoze.

"Bio je na psihijatriji nekoliko puta. Prije mjesec i pol dana mene i majku zatočio je u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio u Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van", izjavila je majka.

"Doktor ga je hladnokrvno pustio van da se mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio, on je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo", dodala je.

