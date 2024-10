Dva potresa pogodila Dalmaciju: "Grmljavina i sekunda lagane vibracije"

EMSC je zabilježio podrhtavanje tla na dva mjesta u Dalmaciji.

Prvi potres se dogodio u 16:59, 14 kilometara južno od Biograda na moru, kod otoka Žut. Potres je bio magnitude 2,1 po Richteru na dubini od 15 kilometara.

Potres kod otoka Žut Foto: EMSC

Drugi potres je zabilježen nedugo nakon prvog, u 17:16.

Epicentar je bio oko 13 kilometara jugoistočno od Zadra, magnitude 2,4 po Richteru.

Potres kod Zadra Foto: EMSC

"Osjetilo se dosta", "Osjetila se par sekundi duga tutnjava", "Grmljavina i sekunda lagane vibracije", neki su od komentara ljudi.

