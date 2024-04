Promjenjivo vrijeme još kratko će potrajati: Pogledajte što nas očekuje krajem tjedna

Sutra i osobito slijedećih dana jačat će greben sredozemne anticiklone, a s njime prema vikendu u naše će krajeve ponovno stizati zamjetno topliji zrak. Jedino još sutra, zbog premještanja malo nestabilnijeg zraka, ponegdje može biti kratkotrajnih oborina.

Sutra ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito na istoku zemlje i u gorju. Vjetar većinom slab do umjeren uz najnižu temperaturu od 6 do 10, na Jadranu između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Borba za saborske fotelje Najstariji kandidat star je kao TV signal i nagrada Oscar: Ovo su najzanimljiviji podaci o izbornim listama



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Poslijepodne uz granicu sa Slovenijom ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pokojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 20 do 23 stupnja.

Sunčano s mjestimičnom naoblakom

U istočnim predjelima pretežno sunčano povremeno uz umjeren porast naoblake. Vjetar slab do umjeren, a temperatura poslijepodne isto tako od 20 do 23 stupnja.

Pročitajte i ovo Tijekom večeri Pali Whatasapp i Instagram, a i Facebook ima poteškoće: Korisnici masovno prijavljuju probleme



U Gorskoj Hrvatskoj kao i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. I ovdje poslijepodne ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura u gorskom području od 15 do 19, a na Jadranu od 17 do 20 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 18 do 22 stupnja.

Sve toplije, posebno za vikend

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U petak oblačnije i još ne posve stabilno, a najviše sunčanog vremena bit će za vikend, osobito u nedjelju kad će se ponovno vratiti toplina ljeta.

Pročitajte i ovo Deveti dan potrage Policija blokirala 100 metara oko kuće kod koje je nestala Danka: Ponovo se počelo kopati, stigli i forenzičari



Na Jadranu pretežno sunčano i prema nedjelji, sve toplije, što će zasigurno utjecati i na porast temperature mora. Ugodnu toplinu pratit će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova.



Po svemu sudeći, do sredine tjedna nastavit će se sunčano i iznadprosječno toplo, osobito u unutrašnjosti. Zatim bi ljetna toplina u kontinentalnom dijelu mogla popustiti. No, to još valja potvrditi.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.