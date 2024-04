Slijede nam temperature primjerene dobu godine: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

Vrijeme se postupno stabilizira, tlak zraka će osobito rasti pred vikend, odnosno već od četvrtka će vrijeme sve više biti pod prevladavajućim utjecajem termobaričkog grebena sa Sredozemlja. Takva situacija će nam donijeti sunce i toplinu, i prilike primjerenije nekom ljetnom datumu.

Prije tog, u srijedu u brzoj struji preko našeg područja će se premjestiti jedan oblačni sloj pa vrijeme neće biti osobito sunčano, no ni kiše većinom ne bi trebalo biti. Možda po koja kap, tek rijetko.



Jutro će još biti djelomice sunčano, poglavito u unutrašnjosti i na jugu, dok će se na sjevernom i srednjem Jadranu, a potom i u gorju već početi skupljati oblaci. Zapuhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Za srijedu nema upozorenja, vrijeme će biti prilično mlako. Jutarnja temperatura, na kopnu od 5 do 10, a na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva.

Do sredine dana u središnjoj Hrvatskoj naoblačit će se u većini zemlje, sunca će biti na kapaljku, no kišiti ne bi trebalo. Jugozapadnjak na mahove povremeno jak, a temperatura većinom između 17 i 19 stupnjeva.



Oblačno poslijepodne i u Slavoniji i Baranji. Puhat će jugozapadnjak i zapadnjak, a temperatura će biti od 18 do 20 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj u srijedu isto promjenjivo oblačno. Ovdje bi možda mogla pasti i pokoja kap kiše, i to ponajprije na širem riječkom području i u Gorskom kotaru. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, koji u gorju na mahove prolazno može biti i jak. Temperatura će biti od 15 do 18 stupnjeva. Samo ponegdje u gorju niža.



I u Dalmaciji u srijedu dosta oblačno. Veći dio dana puhat će slabo do umjereno jugo, a navečer će zapuhati sjeverozapadnjak. Temperatura, većinom od 17 do 20 stupnjeva.

Kakva će biti naredna tri dana?

Sljedećih nekoliko dana prevladavat će sunčano i sve toplije vrijeme. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, jutra će biti svježa, a dani ugodno topli. Posebno toplo očekuje se za vikend kad će temperatura ponovno više sličiti nekom ljetnom mjesecu.

Isto vrijedi i za Jadran. Sve sunčanije i sve toplije. Iako, u dobu smo godine u kojem se zrak u kopnenim krajevima brže zagrijava pa na moru neće biti podjednako toplo kao u unutrašnjosti. More, čija je temperatura trenutno oko 15 stupnjeva, ipak i temperaturi zraka na našoj obali i otocima ne dozvoljava da tako lako poraste baš na ljetne vrijednosti.



Kraj tjedna lijep je uvod u vikend i sljedeće dane kad će vrijeme biti većinom sunčano, te vrlo toplo uz temperaturu oko 25, a moguće i koji stupanj više. Primjerenije jednom prosječnom lipnju nego travnju. No kad nam je veljača već bila kao travanj, onda ni travanj kao lipanj previše ne čudi.

