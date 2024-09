Vrijeme je za veliku smjenu doba, nedjelja donosi sunce, a što onda? Detalje otkriva meteorolog Nove TV

U nedjelju u 14 sati i 44 minute nastupa astronomska smjena godišnjih doba, odlazi ljeto i dolazi jesen. Svijetli dio dana postaje sve kraći, a tim i raspoloživa količina sunčeve energije pa sljedećih tjedana razumljivo ide i manje toplo vrijeme.

Zasad još uvijek je relativno ugodno. Oko 23, 24 stupnja ostaje i sljedeći tjedan sve do vikenda, iako će sunce u utorak zamijeniti još jedna kišna epizoda. No ni blizu ovoj protekloj. U nedjelju smo još u stabilnoj atmosferi, u polju povišenog tlaka, bez izraženih gradijenata, pa će u sunce vrijeme biti i dosta mirno, većinom bez vjetra.



To otprilike znači da bi u jutarnjim satima lokalno moglo biti i magle, prije svega u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj, u Posavini, općenito uz rijeke, ali i mjestimice na Jadranu, uglavnom na karakterističnim mjestima: zadarsko područje, Hvar i slično.

Podno Velebita u noći slaba do umjerena bura, potom vjetar slab. U cijeloj zemlji se očekuje sunčano, često i svježe i pomalo hladno jutro. Temperatura će na kopnu biti između 6 i 10, a na moru od 13 na sjevernom do 20 stupnjeva na južnom Jadranu.



U središnjoj Hrvatskoj sunčano i poslijepodne. Vjetar slab, a temperatura slična današnjoj, oko 24 stupnja.

U Slavoniji i Baranji sutra sunčano. I ovdje bez vjetra, uz temperaturu, kao i na zapadu, većinom oko 24 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano, poslijepodne uz visoke koprenaste oblake. Na moru će tek mjestimice uz obalu zapuhati jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 18 do 22, a na sjevernom Jadranu oko 24, 25 stupnjeva.



I u Dalmaciji pretežno sunčano, a danju najčešće i vrlo toplo. Uz obalu poslijepodne ponegdje jugozapadnjak, inače vjetar slab. Temperatura će biti većinom između 24 i 27 stupnjeva.



Temperatura mora je najčešće oko 22, najtoplije i u subotu bilo je na jugu, Hvar još uvijek mjeri 24, Dubrovnik 25 stupnjeva.

Vrijeme naredna tri dana

U ponedjeljak nas sa zapada očekuje postupno jače naoblačenje, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj uz mogućnost za malo kiše. Od utorka promjenjivo, povremeno uz kišu, ali i pljuskove, češće upravo u utorak. Zapuhat će jugozapadnjak uz koji će se do vikenda zadržati toplo.



I na Jadran početkom tjedna stižu oblaci, ovdje već u ponedjeljak mjestimice i kiša, dok u utorak može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Zapuhat će jugo koje će u ponedjeljak do kraja dana postati jako.

U utorak će prolazno oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, no već u srijedu jugo će puhati ponovno, a u četvrtak će opet biti jako i vrlo jako. I na moru će se uz južinu sljedećih dana zadržati relativno toplo.



I tako do vikenda. Vrijeme po jugu, uz izmjenu, sunčanih i oblačnih razdoblja, ali i još poneku kišnu epizodu - uglavnom na Jadranu.

Vrijeme za vikend još nije sasvim jasno, moguće je zahladnjenje i bura.

