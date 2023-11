Meteorolog Ivan Čačić otkriva kada nas očekuju nove oborine

Ciklonalni vrtlog zbog kojeg je u usbotu na Jadranu bilo olujnih i orkanskih udara vjetra, sutra će sa svojim središtem odmaknuti dalje na istok Europe.

Zbog toga, osobito u drugom dijelu dana, očekujemo postupno smirivanje vremena. Novi prodor vlažnog zraka, a s njime i nove oborine izgledni su potkraj ponedjeljka i u utorak.



U nedjelju ujutro i veći dio prijepodneva u unutrašnjosti promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Povremeno uz više oblaka još može biti ponekog pljuska snijega i to prije svega u Međimurju, Podravini i Baranji.

Pročitajte i ovo tuga u HGSS-u Tužan opraštaj od omiljenog kolege: "Još jedan anđeo iz redova HGSS-a pazi na nas"

Na Jadranu pretežno sunčano ponegdje prolazno uz umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, koji će jedino na istoku zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje biti i jak.

Na Jadranu jaka i vrlo jaka tramontana i bura, osobito u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -1, a na moru od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 4 do 7 stupnjeva.



I u Istočnoj Hrvatskoj poslijepodne će biti duljih sunčanih razdoblja i uglavnom suho. U istočnoj Slavoniji, Baranji i Srijemu puhat će još umjeren do jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 3 do 5 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar će poslijepodne posvuda oslabjeti, a na Jadranu okrenuti na jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura od 2 do 6, na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz umjerenu, ponegdje i jaku tramontanu i buru. No, vjetar će poslijepodne sve više slabjeti. Temperatura i ovdje od 8 do 12 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Iz minute u minutu FOTO Ponovno preokret na Bliskom istoku: Poznato kada će Hamas pustiti zatočene civile



U unutrašnjosti u ponedjeljak i utorak umjereno do pretežno oblačno povremeno s oborinama i to glavninom u noći od ponedjeljka na utorak te u utorak prijepodne. U gorju susnježica i snijeg, a moguće je stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. U srijedu uglavnom suho te barem djelomice sunčano.



Na Jadranu u ponedjeljak i utorak isto tako umjereno do pretežno oblačno povremeno uz oborine s glavninom u noći od ponedjeljka na utorak te u utorak prijepodne - kad će lokalno biti obilnijih pljuskova i grmljavine i to prije svega u Dalmaciji.

U srijedu uglavnom suho te barem djelomice sunčano. Jako jugo i južni vjetar u utorak će okrenuti na jak sjeverozapadnjak - koji će zatim slabjeti. Temperatura i ovdje bez veće promjene.



Po svemu sudeći u drugoj polovici tjedna valja očekivati nove oborine, osobito od četvrtka na petak kad će i prolazno zatopljeti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.