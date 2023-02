Traumi smrti zbog gubitke voljene sobe često se zna pridružiti i ona od pokojnikovih dugova. Pitali smo HNB i banke što s nezatvorenim kreditima nakon smrti korisnika.

Smrt bliske osobe jedno je od najtraumatičnijih iskustava, a situaciju će dodatno pogoršati ako je pokojnik iza sebe ostavio i dugove ili kredite koje nije stigao zatvoriti. Što s njima?

U HNB-u kažu kako je opseg odgovornosti nasljednika za dugove ostavitelja reguliran Zakonom o nasljeđivanju. Propisano je da nasljednik odgovara za ostaviteljeve dugove samo do visine vrijednosti naslijeđene imovine, dok onaj nasljednik koji se odrekao nasljedstva ne odgovara za ostaviteljeve dugove.

"U slučaju kada ima više nasljednika oni odgovaraju solidarno za ostaviteljeve dugove, i to svaki do visine vrijednosti svojeg nasljednog dijela, bez obzira na to je li izvršena dioba nasljedstva. Među nasljednicima se dugovi dijele razmjerno njihovim nasljednim dijelovima, i to samo ako oporukom nije drugačije određeno", navode.

Ističu i kako, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, smrću dužnika ne prestaju obveze po kreditima i druge obveze ostavitelja, ali u slučaju smrti korisnika kredita banka može otkazati ugovor o kreditu prije isteka ugovorenog roka ako bi u tom slučaju davatelj kredita došao u bitno nepovoljniji položaj.

Što s kreditom nakon smrti korisnika? - 1 Foto: Getty Images

Nakon saznanja da je korisnik kredita preminuo banka je takve informacije dužna dati nadležnom sudu u ostavinskom postupku, javnom bilježniku određenom od nadležnog suda za vođenje ostavinskog postupka te nasljedniku navedenom u pravomoćnom rješenju o nasljeđivanju.

"Slijedom toga, u slučaju smrti korisnika kredita potencijalni bi nasljednici o smrti korisnika kredita trebali obavijestiti banku s kojom je pokojnik bio u ugovornom odnosu, a po provedbi ostavinskog postupka i ishođenju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju dostaviti ga u banku kako bi raspravili i regulirali postojeće obveze iza pokojnika", navode.

HUB: "Različite vrste osiguranja pri sklapanju kredita"

Iz Hrvatske udruge banaka poručuju kako se banke i potrošači unaprijed osiguravaju i za takve slučajeve.

"Banke pri sklapanju stambenog potrošačkog kredita, u skladu s vlastitom poslovnom politikom i internim procedurama, informiraju klijente o dostupnim mogućnostima ugovaranja različitih vrsta osiguranja kredita kod osiguravajućih kuća, a u cilju zaštite korisnika kredita od nesposobnosti vraćanja preuzetih obveza uslijed različitih nepovoljnih životnih okolnosti", pojašnjavaju u HUB-u.

Poslali smo upite nekoliko vodećih banaka u Hrvatskoj, no odgovorili su nam samo iz jedne.

U Erste banci su detaljnije objasnili proceduru u slučaju smrti.

"U svrhu reguliranja činjenice smrti korisnika kredita u banci potencijalni nasljednici odmah po saznanju i utvrđenju te činjenice trebaju banci prezentirati jedan od sljedećih dokumenata: smrtni list, izvod iz matice umrlih ili pravomoćno Rješenje suda kojim se nestala osoba proglašava umrlom.

Po okončanju ostavinskog postupka moraju se javiti u banku.

Što s kreditom nakon smrti korisnika? - 2 Foto: Getty Images

Kažu kako postoje razni modeli uređenja podmirenja obveza pokojnog korisnika kredita od strane nasljednika, primjerice kredit za refinanciranje duga pokojnika ili sklapanje ugovora o pristupu dugu.

"Također, ako je pokojni klijent u banci posjedovao račune koji su predmetom nasljeđivanja, ovisno o okolnostima, sredstva s tih računa isplaćuju se nasljedniku/icima ili služe za podmirenje dospjelih obveza klijenta. U svrhu poduzimanja predmetnih radnji nasljednici u banci potpisuju i sklapaju svu relevantnu dokumentaciju", kažu u banci i dodaju kako uvijek nastoje doći do međusobnog dogovora i optimalnog rješenja.

Što s jamcima?

U banci kažu da, ako je ugovor o kreditu sklopljen uz sudjelovanje sudužnika/jamaca, činjenica smrti korisnika kredita ne znači nužno prestanak obveze sudužnika, odnosno jamaca koji su se ugovorno obvezali na ispunjenje obveze.

Jeste li među njima? Pogledajte tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje

"Imamo manje prava od onih koje zapošljavamo": Obrtnici ljutiti jer ne mogu u mirovini raditi na pola radnog vremena. Evo što im preostaje

"U tom kontekstu bitno je naglasiti da sudužnik odgovara za obveze dužnika na isti način i pod istim uvjetima kao i dužnik, što znači da odgovara cjelokupnom svojom imovinom za obveze koje proizlaze iz ugovornog odnosa sve do potpunog podmirenja tih obveza, a vjerovnik zadržava pravo izbora zahtijevati ispunjenje predmetne obveze bilo od dužnika, bilo od sudužnika ili obojice istodobno", napominju.

Što s kreditom nakon smrti korisnika? - 3 Foto: Getty Images

Ako su iza pokojnog korisnika kredita proglašeni nasljednici, oni u dogovoru s bankom također mogu dogovoriti daljnje modalitete otplate duga uz pristanak postojećih sudužnika, tj. jamaca.

Ako je kredit dignut bez jamaca, banka ima pravo sukladno odredbama Zakona o nasljeđivanju zahtijevati naplatu dospjele tražbine od ostaviteljevih nasljednika.

"Prije eventualne naplate od strane ostaviteljevih nasljednika, banka može iskoristiti sve dostupne instrumente osiguranja, primjerice policu osiguranja života, založeni depozit i dr. te će uvijek nastojati postići sporazum sa nasljednicima oko olakšanja otplate preostalog duga pokojnog klijenta", kažu u banci i naglašavaju kako su nasljednici sve svjesniji svojih obveza te se često u dogovoru s bankom pronalaze adekvatni mehanizmi kako bi se nasljednicima omogućila otplata duga iza pokojnog ostavitelja.

Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga.

Svoju priču pošaljite na reporter@novatv.hr.