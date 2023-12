Meteorolog otkriva kako ćemo dočekati 2024. godinu

Područje naše zemlje zadržava se na južnoj strani velikog ciklonalnog vrtloga. Sjeverno od nas položena je jaka zapadna struja u kojoj se brzo razvijaju i premještaju atmosferske fronte.

U tom slijedu u naše će krajeve sa zapada povremeno pritjecati vlažan zrak i to najprije u gorske krajeve i na Sjeverni Jadran. Izraženiji prodor stići će s na početku slijedećeg tjedna.

U četvrtak ujutro u većini krajeva barem djelomice sunčano. Više oblaka bit će na sjevernom dijelu Jadrana i u gorskom području, a u nizinama unutrašnjosti mjestimice magla.

Vjetar većinom slab do umjeren jugozapadni, u gorju i na sjeveru zemlje ponegdje i jak. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na moru od 6 do 12 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Malo više oblaka još ponegdje prijepodne. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Najviša temperatura od 12 do 15 stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano. Prema večeri zapuhat će umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, u gorju na udare i jak. Poslijepodne temperatura od 11 do 13 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu umjereno i pretežno oblačno. Ponegdje može biti malo kiše. Puhat će povremeno umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak s olujnim udarima. Temperatura od 10 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz više oblaka na sjevernom dijelu gdje može pasti malo kiše. Vjetar slab. Temperatura od 13 do 17 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima i iznadprosječno toplo. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice može pasti malo kiše, osobito u subotu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju u petak i nedjelju i s jakim udarima.

Na Jadranu promjenljivo oblačno i razmjerno toplo. Najviše sunčanih razdoblja očekuje se prema jugu Dalmacije. Na sjevernom dijelu, osobito u subotu slaba kiša. U petak i nedjelju na sjevernom dijelu povremeno umjeren, jugozapadnjak. U nedjelju u Dalmaciji mjestimice umjereno jugo.



Prema današnjem prognostičkom materijalu na Novu godinu posvuda valja očekivati kišu koje će biti najviše na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima.

U tom će području kiše biti i na Staru godinu dok će se još u središnjim i istočnim predjelima zadržati suho. Posvuda i dalje razmjerno toplo. Valja reći numerička rješenja za početak tjedna još nisu posve stabilna pa svakako valja pratiti slijedeća izvješća.

