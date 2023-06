Meteolarm za dvije regije, a stiže i promjena vremena: Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

Upozorenje na toplinski val na snazi je već od srijede, a vrijedi i za četvrtak i petak - s tim da u petak poslijepodne stiže promjena vremena i osvježenje pa će od subote već biti manje toplo.

U polju smo malo povišenog tlaka, s juga se prema nama proteže val topline, najviše vruće bit će u četvrtak i dio petka, a potom će taj vrući zrak naglo pogurnuti onaj hladniji i vlažniji. Premještanje frontalnog sustava u petak poslijepodne donijet će nam pljuskove i grmljavinu, te osvježenje.

No prije tog, sunčano i vruće. Novo jutro ponegdje u unutrašnjosti tek uz visoke koprenaste oblake: sunca će biti dosta, a bit će i toplo, i to ne samo ujutro, nego već i u noći sa srijede na četvrtak: temperatura će se vrlo rijetko spuštati ispod 20 stupnjeva, čak i u kopnenim krajevima.

Možda tek u gorju i u unutrašnjosti Dalmacije, inače će biti 20-ak, a na moru ponegdje i 24 stupnja. Zbog veće količine saharskog pijeska u atmosferi, nebo ni u četvrtak neće biti u potpunosti bistro, izgledat će malo mutnije.



I poslijepodne sunčano, ali više ne toplo, nego vruće i to pošteno. Najviša dnevna temperatura u središnjoj Hrvatskoj ide lagano do 35, a lokalno moguće i 37, neće to biti iznenađenje. Zato je DHMZ izdao i upozorenje na opasnost od toplinskog vala, a i ono putem Meteoalama. Meteoalarm je u četvrtak zbog velike vrućine u zagrebačkoj i karlovačkoj regiji na narančastoj razini.



Sunčano i vruće očekuje i Slavoniju i Baranju. I ovdje u četvrtak bez daška vjetra, uz maksimalnu temperaturu oko 34, 35 stupnjeva. Hidrirajte se, uzimajte dovoljno tekućine, čak i onda kad ne osjećate žeđ, a u onom najviše vrućem dijelu dana držite se hlada i klimatiziranih prostora. Poglavito ako ste osjetljivijeg zdravlja.



Tek malo manje vruće u četvrtak u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Za ovakvih dana pomaže nadmorska visina i blizina mora. Vjetra će ipak biti vrlo malo, uz obalu, s mora, ili niz padine sjeverne strane Velebita. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 32, a na sjevernom Jadranu do 35 stupnjeva.

I u Dalmaciji u četvrtak vrlo slično, sunčano i vruće, čak i malo više nego na sjeveru. Puhat će tek slab vjetar s mora, dok temperatura ide i do 36 stupnjeva. Najviše vruće bit će u zaleđu.

I more je sve toplije, u Puli je u srijedu bilo na 25 stupnjeva. Češće je ono 23 ili 24. Ako mene pitate, ovo je baš ona idealna temperatura za kupanje.



Na astronomskom početku ljeta, UV indeks je na najvišim razinama, još jedan od razloga zašto se sredinom dana treba skloniti sa sunca i u lijepom vremenu uživati iz hlada. Uz neko rashlađeno piće.



Pred vikend nas očekuje brzopotezna promjena vremena. Negdje od petka poslijepodne, kad će još uvijek biti iznimno vruće, stiže hladna fronta, pa će mjestimice na kopnu biti pljuskova i grmljavine.

Moguće je da ponegdje bude i samo grmljavine, a s njom tri kapi kiše, pa neka vas ne iznenadi ako bude baš tako. U svakom slučaju, iza fronte, od subote osjetno svježije, no već poslijepodne i sunčano. Kad kažem svježije, mislim na 27, dakle, i dalje je vrlo toplo, samo ne i vruće. Godit će za vikend i umjeren sjeverac.



Na Jadranu, promjena ide sa sjevera prema jugu: od petka navečer, prvo sjeverni Jadran, pa u subotu Dalmacija. Naoblači se, pljusak, grmljavina, razvedri se, zapuše bura, bude svježije. I ovdje s burom za vikend malo niža temperatura. Ali u nedjelju već sunčano.



U sljedećem tjednu, više-manje sunčano, ne jako vruće, ali dosta toplo. Moguć poneki pljusak, u utorak, pa petak. No i sami znate, kad su pljuskovi u pitanju, s prognozom smo oprezni.

