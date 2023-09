Kakvo nas vrijeme očekuje? Detalje donosi meteorolog Darijo Brzoja

U polju smo povišenog tlaka, pod utjecajem anticiklone koja već danima zauzima najveći dio Europe.

Uz stabilnost, zapadnoj, centralnoj Europi i Sredozemlju ona donosi i iznadprosječnu temperaturu, pa će vam tako mnogi Europljani reći da sad imaju više ljetno vrijeme nego je to bilo u srpnju i kolovozu, i to zato jer je to razdoblje na zapadu i u centralnoj Europi doista bilo često i prilično svježe i kišovito.

Kod nas je ovo praktički nastavak ljeta, produljenje turističke sezone, ali i još više sladora u grožđu i drugom voću koje je upravo u finalu dozrijevanja.



U subotu ujutro će biti sunčano u cijeloj zemlji. Tek rijetko u kopnenim krajevima, uz rijeke i po kotlinama gorske Hrvatske može biti kratkotrajne magle. Vjetar u unutrašnjosti slab.

Duž Jadrana većinom slaba do umjerena bura, jedino podno Velebita još prijepodne na mahove može biti jaka. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 15, a na moru 20-ak do 24 stupnja.



Sunčano će prevladavati i poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj, a bit će i vrlo toplo, čak i vruće uz temperaturu oko 29 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano, bez vjetra te vrlo toplo i vruće, i ovdje također uz temperaturu blizu 30.

Sunčano, ili potpuno vedro očekuje se i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Podno Velebita ujutro i navečer većinom slaba i umjerena bura, dok će prema otvorenom moru od sredine dana puhati sjeverozapadnjak. Dnevni maksimum temperature, u gorju od 23 do 27, a na moru 31 stupanj.



I u Dalmaciji sunčano, najvećim dijelom i potpuno vedro te sredinom dana i poslijepodne vruće. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će ići preko 30, većinom do 32 stupnja.



More je toplo, drži se uglavnom na 23 do 25 stupnjeva.

Tri dana kopno

I idućih nekoliko dana zadržat će se pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama gorske Hrvatske i uz rijeke lokalno će biti kratkotrajne magle. Vjetar slab, a u utorak će ponegdje zapuhati umjeren jugozapadnjak uz koji će dnevna temperatura prema sredini tjedna još mrvicu porasti.

Tri dana more

I na Jadranu će još ostati sunčano i vruće. Ujutro će puhati bura, a danju većinom jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. U utorak na sjevernom Jadranu ponegdje jugo. Temperatura noću malo iznad 20, a danju malo iznad 30 stupnjeva.



Iako se u drugoj polovici tjedna očekuje osvježenje, ono, prema današnjim izračunima, ne bi trebalo biti značajno. U smislu da će dnevni maksimumi umjesto 30, biti bliže 25 stupnjeva.

To je i dalje dosta topline. Očekuje se i nešto kiše krajem tjedna, ali opet, izgleda kratko i prolazno. Sve u svemu, za sad, rujan za poželjeti.

