Meteorolog Darijo Brzoja otkriva kada možemo očekivati stabilnije vrijeme

Ciklona odgovorna za svu kišu će se od subote navečer postupno premještati dalje, no po visini će se nad našim krajevima i u nedjelju, ali i ponedjeljak, samo u manjoj mjeri zadržavati vlažan i nestabilan zrak.

To znači da će uvjeta za grmljavinske pljuskove još biti, a ne može se isključiti ni mogućnost da sutra još ponegdje oni budu i jače izraženi, poglavito na sjevernom Jadranu. Od utorka posvuda mirnije i bez kiše.



Jutro će u većini krajeva dakle biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji bi u ovom, prvom dijelu dana izraženiji mogli biti u Dalmaciji, posebno uz obalu i na otocima.

U početku će na moru još puhati umjereno, mjestimice i jako jugo, a na sjevernom Jadranu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu od 18 do 23 stupnja.

Promjenjivo, u središnjoj Hrvatskoj možda i malo sunčanije poslijepodne, no i dalje ne stabilno, tako da je još uvijek moguć poneki pljusak, pa i grmljavina. Vjetar će mijenjati smjer, sjeverozapadni pa jugozapadni, a temperatura će biti malo viša od današnje, od 22 do 24 stupnja.



U Slavoniji i Baranji slično, promjenjivo oblačno, tijekom dana povremeno uz kišu i pljuskove. Vjetar većinom slab, a temperatura, najčešće od 23 do 25 stupnjeva.

Nešto oblačnije očekuje se u gorskoj Hrvatskoj, promjenjivo na sjevernom Jadranu, ovdje upravo sredinom dana i poslijepodne može biti pljuskova i grmljavine. Na moru pri tom i jače izraženih. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak, a navečer će okretati na buru.

Najviša dnevna temperatura, u gorju od 18 do 21, a na sjevernom Jadranu od 23 do 25 stupnjeva.



I u Dalmaciji ostaje još uvijek promjenjivo oblačno, ali uz sunčana razdoblja. Također može biti pljuskova i grmljavine, no poslijepodne su izgledniji u zaleđu. Jugo će prema kraju dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Temperatura, ona najviša dnevna, ovdje će biti između 25 i 27 stupnjeva.

Tri dana kopno

Promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima očekuje se još i u ponedjeljak, nakon čega slijedi sve sunčanije i stabilnije vrijeme. Vjetar slab, a temperatura, nakon osvježenja za vikend, idućih dana ponovno će, vrlo postupno rasti.

Tri dana more

Na Jadranu od početka novog tjedna uglavnom pretežno sunčano te vrlo toplo. Jedino što bi se u ponedjeljak lokalne nestabilnosti duž obale mogle manifestirati i kroz poneki pljusak i grmljavinu, i to uz umjeren razvoj oblaka. Puhat će povremeno umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će se, za sad uglavnom zadržati ispod 30 stupnjeva.



Toplije nas, čak i vruće zato, vrlo izgledno očekuje u drugoj polovici tjedna. Tad bi uz stabilniju atmosferu, u svim krajevima napokon trebalo prevladavati sunčano.

