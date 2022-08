Kišni su oblaci u unutrašnjosti i ponegdje na Jadranu donijeli mali predah od ljetne vrućine, no vremenska prognoza Dnevnika Nove TV pokazuje kako nas od sredine narednog tjedna opet čekaju vrućine. Više detalja donosi meteorolog Ivan Čačić.

U noći i ujutro u istočnim predjelima te u većini krajeva središnje Hrvatske pretežno oblačno ponegdje uz slabu kišu. U jutarnjim satima mjestimična kratkotrajna magla. Na većem dijelu Jadrana ujutro pretežno sunčano mjestimice uz umjerenu buru. Jutro u unutrašnjosti svježe od 12 do 17, u gorju od 10 do 12, a na moru od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano i još malo toplije uz najvišu temperaturu od 27 do 29 stupnjeva.

Djelomice sunčano i vrlo toplo bit će i u istočnim predjelima. Ipak, u Slavoniji poslijepodne ponegdje je moguć kratkotrajni pljusak.

U Gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 25 i 30 stupnjeva.

Uglavnom sunčano i vrlo toplo ili vruće bit će u Dalmaciji. Poslijepodne ponegdje je u zaleđu moguć kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab.

Temperatura mora većinom je između 22 i 26 stupnjeva, no u sljedećim danima zbog više topline još će malo porasti. Uz više sunca raste i rizik od opasnog sunčevog zračenja, osobito na Jadranu, gdje će UV indeks posvuda biti visok.

Slijedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano i vruće. Sredinom dana i poslijepodne u ponedjeljak i utorak može biti pokojeg pljuska.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak poslijepodne na sjevernom dijelu može biti ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo.

