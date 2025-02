Kakvo vrijeme možemo očekivati ovog tjedna? Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Jednu frontu, s malo kiše, imali smo danas. Sljedeća nam stiže u srijedu i ta će donijeti više kiše. No, prije toga, u utorak dakle, mirnije vrijeme. Iako će tlak zraka cijeli dan padati, i dalje su to visoke vrijednosti, pod utjecajem anticiklone s istoka, koja drži atmosferu još stabilnom.



Prijepodne će na Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno, uz više sunčanih razdoblja u Dalmaciji, a više oblaka u Istri, Primorju i na Kvarneru. Moguće je i malo kiše.

U kopnenim će predjelima često biti jutarnje magle i niskih oblaka. U središnjoj Hrvatskoj oni će se dulje zadržavati, veći dio prijepodneva.

Vjetar će u cijeloj zemlji biti slab, na obali će zapuhati jugo, pa će tamo jutro biti relativno toplo, oko 9 Celzijevih stupnjeva bit će najniža temperatura. U unutrašnjosti, s druge strane, znatno hladnije, između 0 i 2.



Magla i niski oblaci u središnjoj će se Hrvatskoj do podneva djelomično razvedravati, pa će poslijepodne biti malo više sunca, ali i dalje pretežno oblačno. Zapuhat će slab jugoistočni vjetar, pa će temperatura porasti do vrijednosti oko 10 Celzijevih stupnjeva. Predvečer će se ponovno naoblačiti, a kasno navečer može pasti i malo lokalne kiše.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu više sunca i toplije nego na zapadu. Uglavnom će biti pretežno sunčano, s malom do umjerenom naoblakom. Također će zapuhati slab jugoistočni vjetar, a maksimalna temperatura bit će između 11 i 14 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju, i drugi dio dana bit će pretežno oblačan. I veća je vjerojatnost za povremenu, lokalnu kišu, osobito navečer. Jugo će blago ojačati, puhat će slabo do umjereno, no zato će biti toplo za doba godine, s temperaturom oko 12 stupnjeva na obali te oko 9 u Gorskom kotaru i Lici.



I u Dalmaciji će sutra biti dosta oblaka, ali ipak manje nego na sjevernom Jadranu, pa će stoga biti više sunčanih razdoblja. Mjestimice je moguće malo kiše već tijekom dana, no veća vjerojatnost za nju je navečer. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo, a temperatura će rasti do vrijednosti između 13 i 15 stupnjeva.

Tri dana kopno

U srijedu i četvrtak na kopnu će biti oblačno i vjetrovito s kišom, a u Gorskom kotaru i sa snijegom. U četvrtak će i zahladnjeti, osobito na zapadu. Zatim, u petak ujutro magla, a danju sunčanije i toplije. Temperatura će tad ponovno rasti iznad 10 Celzijevih stupnjeva.

Tri dana more

Na Jadranu u srijedu i četvrtak pretežno oblačno, često s kišom, a bit će i pljuskova s grmljavinom. Potom, u petak sunčanije i većinom suho. U srijedu će puhati umjereno do jako jugo koje će navečer na sjeveru okrenuti na jaku buru. U četvrtak će se bura postupno širiti i na sjevernu Dalmaciju, no već u petak slabi. Temperatura će ostati slična kao u ponedjeljak i utorak, i dalje iznad prosjeka. Uglavnom 10-ak stupnjeva ujutro, te 13, 14 poslijepodne.



U svakom slučaju, ušli smo u jedan oblačniji i promjenjiviji tjedan. Imat ćemo sunčana razdoblja, ali i kišu. Najviše će padati u srijedu i četvrtak kad će biti i najvjetrovitije. Uz to, u četvrtak će zahladnjeti, ali neće to biti neko jako zahladnjenje. Generalno će tjedan ostati topao, većinom s dnevnom temperaturom iznad 10.

