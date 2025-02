Stiže nova promjena vremena: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Premda se iznad naših krajeva u prizemlju prostire polje visokog tlaka, u nedjelju će po visini prodrijeti manja količina vlažnog zraka koje prati premještanje frontalnog poremećaja sjeverno od Alpa. To je i prva naznaka nove promjene vremena koje će nam u sljedećem tjednu donijeti nove količine još vlažnijeg i toplijeg zraka, a s njime i oborine, osobito u srijedu.

U nedjelju ujutro posvuda umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje slaba ili neznatna kiša, a u noći i ujutro na istoku ne isključuje se i mogućnost vrlo slabe oborine koja se smrzava u dodiru s tlom. Na Jadranu mjestimice umjereno jugo. Jutro osjetno manje hladno uz najnižu temperaturu većinom od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno uz poneko kraće sunčano razdoblje. Potkraj dana samo ponegdje može biti neznatne kiše. Vjetar slab, a najviša temperatura od 7 do 12 stupnjeva.



U istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno uz najvišu temperaturu do 5 ili 9 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno. Poslijepodne mjestimice kiša i to uglavnom na području Kvarnerskog zaljeva. Vjetar slab, a najviša temperatura od 8 do13 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo s više sunčanih razdoblja na jugu. Na sjevernom dijelu poslijepodne i navečer ponegdje postoji mala mala za slabu kišu. Vjetar slab, a temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Mjestimice kiša, koja će biti češća u srijedu, osobito u gorju. dok će na krajnjem istoku oborina uglavnom izostati. U utorak većinom suho povremenu uz kraća sunčana razdoblja. Srednja dnevna temperatura u blagom porastu.



I na Jadranu povremeno kiša, češća u ponedjeljak i osobito u srijedu kad su lokalno mogući i obilniji pljuskovi. Do srijede će puhati većinom slabo do umjereno jugo, koje će zatim biti i jako, moguće i olujno.



Prema trenutnom prognostičkom materijalu nastavlja se promjenjiv tip vremena povremeno s kišom, uglavnom u četvrtak i krajem tjedna. Od petka današnji modeli, osobito u unutrašnjosti.

