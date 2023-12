Vikend pred vratima: Zima, sunce, bura, a onda za Božić stiže snijeg?

Polje visokog tlaka zauzima cijelo Sredozemlje i gotovo cijeli europski kontinent. Anticiklona donosi stabilne vremenske prilike, koje se duž Jadrana najčešće manifestiraju kroz lijepo i sunčano vrijeme, dok kopneni krajevi, ovisno o situaciji mogu biti sunčani, ali i magloviti.

Vjetar u subotu neće pogodovati nastanku magle, a tek poneka pahulja mogla bi zalepršati u gorju iz niskih razvučenih oblaka.



Jutro će često biti djelomice ili pretežno sunčano, osobito na Jadranu, nešto više oblaka očekuje se u zapadnim kopnenim krajevima, te u gorju gdje stoji i vrlo mala mogućnost za slabe oborine.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar: u gorju i jak, moguće s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare i olujna, a ponegdje i orkanska bura, na što upozorava i Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između -3 i 2, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva.



Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj, uglavnom djelomice sunčano, uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar i temperaturu oko 6 ili 7 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji većinom će prevladavati sunčano, puhat će sjeverac, a temperatura će biti od 5 do 7 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj malo oblačnije, pri čemu će tijekom dana biti moguće i malo susnježice ili snijega. Na sjevernom Jadranu većinom vedro, ali i burno. Puhat će jaka i olujna bura, a mogući su i orkanski udari, osobito podno Velebita.

Vjetrovito, uz jak sjeveroistočnjak bit će i u gorskoj Hrvatskoj. Temperatura u gorju oko 3, a na moru 10ak stupnjeva. Naravno, uz jak vjetar, osjet hladnoće bit će pojačan.

Većinom sunčano u subotu i u Dalmaciji. Puhat će jaka i olujna bura, dok se temperatura očekuje od 8 u zaleđu do 10-ak, 12 stupnjeva na obali i otocima. Ovo je tip vremena koji mnogi vole zimi, donosi razmjerno povoljne biometeorološke prilike, i generalno se osjećamo bolje.

Tri dana kopno

Vrijeme će i idućih nekoliko dana biti stabilno, no od nedjelje slabljenjem vjetra u kopnenom području možemo očekivati i jutarnje te prijepodnevne magle. Minimalna temperatura bit će malo ispod nule, a dnevna oko 7, 8 stupnjeva.

Tri dana more

Na Jadranu će se zadržati sunčano, bit će čak i potpuno vedro. U noći na nedjelju i još u nedjelju ujutro bura će biti jaka, no slabjet će pa će je početkom tjedna biti uglavnom samo uz obalu, dok će prema otvorenom moru puhati sjeverozapadnjak. Na moru će uz sunce i slabljenje vjetra biti dosta ugodno. Dnevni maksimumi temperature očekuju se oko 15, 16 stupnjeva.



Veći dio sljedećeg tjedna vrijeme će biti stabilno, pod utjecajem anticiklone. Tek u drugoj polovici postoje neke naznake za promjenjivije vrijeme i oborinu. No o tom potom. Pred nama je pravi zimski, ugodan, u početku vjetrovit te najvećim dijelom sunčan vikend.

