Nakon kratkotrajnog osvježenja stiže novi toplinski val, jači od prethodnog

Fronta koja je u četvrtak donijela jake poslijepodnevne i večernje pljuskove, odmiče na jugoistok, tlak zraka raste, rast će i u petak, što znači jačanje anticiklone i stabilizaciju.

S time ćemo imati više sunca, manje oblaka, pa je i znatno manja vjerojatnost za poneki pljusak. A uskoro nam stiže i novo zatopljenje, vjerojatno jače od ovog posljednjeg.

Ujutro će biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. No u unutrašnjosti je, nakon kiše u četvrtak, u petak moguća magla, sve do 8 sati, osobito u središnjoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici.

Vjetar će na kopnu biti slab, dok će na obali bit malo vjetrovitije, tamo će puhati slaba do umjerena bura, a pod Velebitom rano ujutro i jaka. Samo će na krajnjem jugu još puhati umjereno jugo.

Jutro će biti malo ugodnije, u kopnenim krajevima zbog niže temperature, od 14 do 17, a na obali zbog te bure. Tamo će inače biti od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme u drugom dijelu dana

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj sunčan, uz malo oblaka. Vrlo je mala mogućnost za poneki kratak pljusak, ponajprije u južnijim dijelovima regije. Vjetar će biti slab, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vruće, ali manje vruće nego u četvrtak. Najviše će biti oko 30 stupnjeva. I ovdje postoji mogućnost kratkog pljuska, ali je ona vrlo mala, ponajprije oko Požege.

U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano i vruće, bura će do sredine dana oslabjeti, a temperatura će biti između 31 i 33 Celzijeva stupnja. Navečer ponovno malo bure.

U Gorskom kotaru i Lici također sunčano, ali ovdje uz umjerenu naoblaku, pa postoji i mala mogućnost za kratak poslijepodnevni pljusak. Bit će ugodinije nego posljednjih dana, do 29 stupnjeva.

U Dalmaciji ostaje pretežno vedro i vrlo vruće, od 32 do 35, pa je i dalje na snazi narančasto upozorenje meteoalarma zbog visoke temperature. Bura će oslabjeti i zapuhat će umjeren maestral, a navečer ponovno slaba do umjerena bura.

Temperatura mora je u četvrtak uglavnom bila od 25 do 27 Cezijevih stupnjeva, sasvim ugodno za kupanje, no kako u noći na petak stiže jedna kratka epizoda bure, more će se malo ohladiti. U petak i subotu će biti nešto niže temperature, no onda opet ide zatopljenje.

Sljedeća tri dana

Idućih dana na kopnu pretežno sunčano i ponovno sve toplije, ulazimo u novi toplinski val. Najniža temperatura ujutro bit će oko 20 stupnjeva, a najviša, danju, od 34 u subotu do visokih 36 u ponedjeljak. Tad je i mala vjerojatnost za lokalne pljuskove.

Na Jadranu pretežno vedro i vrlo vruće, sa slabim i umjerenim maestralom. Noćna temperatura bit će 24, 25, a najviša dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.

Dakle, vikend će biti sunčan i vrlo vruć, u cijeloj Hrvatskoj. Ulazimo u novi toplinski val koji će vjerojatno biti malo jači od onog posljednjeg. Temperatura će u subotu i nedjelju uglavnom biti između 34 i 36 Celzijevih stupnjeva, a sljedeći tjedan i više od toga.

