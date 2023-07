Novo nevrijeme protutnjalo je Hrvatskom: Meteorolog otkriva što nas očekuje u sljedećim danima

Veći dio naše zemlje tijekom večernjih sati u petak će biti pod utjecajem frontalnog sustava koji će se premještati preko nas. Istodobno toplinski val popušta i povlači se južnije. Ova fronta prolazit će brzo, i jedino do juga ipak neće stići gdje će se i za vikend nastaviti sunčano i vruće vrijeme.

Dakle, tijekom petka navečer i u noći na subotu ponovno ima uvjeta za nevrijeme, ili pljuskove i grmljavinu, prolazno olujan vjetar i lokalno jaku kišu. Ni u subotu vrijeme neće biti stabilno pa tako i ujutro još ponegdje može biti izraženijih pljuskova.

Jedino će se u većem dijelu Dalmacije zadržati sunčanije, a na jugu i uglavnom suho. Dok će uz prolazak fronte vjetar u noći biti pojačan, u subotu prijepodne većinom će puhati slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu uglavnom jugo i jugozapadnjak. Minimalna temperatura, na kopnu od 16 do 20, a na moru 22 do 27 stupnjeva.

Vrijeme tijekom dana

U središnjoj Hrvatskoj dio dana mirnije, dok su poslijepodne i prema večeri onda ponovno mogući pljuskovi. Puhat će sjeverac i sjeveroistočnjak, a temperatura će biti od 25 do 28 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji slično, također nestabilno uz realne šanse za lokalne pljuskove i grmljavinu i u poslijepodnevnim satima. Puhat će sjeverac, a temperatura ovdje ide i do 30.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne još može biti pljuskova, ponegdje i izraženijih. Navečer će zapuhati jaka bura, dok će prema otvorenom moru biti i juga. Najviša dnevna temperatura u gorju od 22 do 28, a na sjevernom Jadranu od 29 do 32 stupnja.

U Dalmaciji će poslijepodne prevladavati sunčano i suho te vruće. Puhat će jugo i jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura bit će od 32 do 35 stupnjeva. Zbog visokih noćnih i dnevnih temperatura još uvijek je na snazi upozorenje.

Temperatura mora je i dalje najčešće između 26 i 28 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

Od nedjelje na kopnu djelomice ili pretežno sunčano i uglavnom suho. Ujutro u nedjelju mjestimice može biti niskih oblaka ili kratkotrajne magle, a poslijepodne na zapadu tek rijetko izolirani pljusak.

U ponedjeljak sunčano. U utorak je izgledno jače naoblačenje koje bi moglo donijeti nove pljuskove i grmljavinu. U ponedjeljak će zapuhati jugozapadnjak, a u utorak već okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak. Početkom novog tjedna ponovno će biti i vruće.

Na Jadranu idućih dana većinom sunčano. I vrućina se nastavlja, a na jugu i dalje stoji i opasnost od toplinskog vala. Izrazito neugodne noći za spavanje, a vrući dani.

Puhat će jugozapadnjak, a od ponedjeljka i jako jugo koje će još i doprinositi osjećaju sparine. Nestabilnije će na sjevernom dijelu biti u utorak, kad bi se poneki pljusak mogao spustiti do obale.

Sredinom sljedećeg tjedna izgledno je novo pogoršanje vremena, te osvježenje koje bi se trebalo osjetiti ovaj put u cijeloj zemlji. Ponovno najviše u unutrašnjosti, a najblaže na krajnjem jugu. No bilo kakvo popuštanje vrućine na jugu dobro će doći.

