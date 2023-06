Kad nam se vraća ljeto? Meteorolog Ivan Čačić otkriva kakvo nas vrijeme očekuje u sljedećim danima

Atmosferski poremećaj s kojim je sa sjeverozapada u našu zemlju počeo pritjecati vlažan i zamjetno svježiji zrak u srijedu će se postupno premještati prema jugoistoku kontinenta.

Iza tog poremećaja jača greben povišenog tlaka zraka koji će krajem dana i u četvrtak posvuda donijeti prolazno smirivanje vremena.

U srijedu u noći i ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice s kišom. Na Jadranu promjenljivo uz lokalne pljuskove i grmljavinu i to najprije na sjevernom dijelu gdje će zapuhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura.

U unutrašnjosti slab do umjeren sjeverac, a na jugu Dalmacije jugozapadnjak i jugo. Najniža temperatura zraka između 12 i 17, a na Jadranu 20 i 23 Celzijeva stupnja.

Oblačno s kišom

Još će prijepodne u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno mjestimice s kišom, a zatim uglavnom suho uz postupno razvedravanje. Vjetar uglavnom slab. Najviša temperatura od 22 do 24 stupnja.

U istočnim predjelima u prvom dijelu dana pretežno oblačno mjestimice s kišom, a poslijepodne postupno kidanje naoblake, premda još ponegdje može biti kratkotrajnog pljuska. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura oko 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u početku promjenljivo mjestimice s kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Tijekom prijepodneva na sjevernom Jadranu postupno kidanje naoblake i prestanak oborine, a poslijepodne postupno smirivanje vremena uz prestanak oborina očekujemo i u gorskom području.

Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, a u gorju povremeno umjeren sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju od 18 do 21 a na Jadranu od 25 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina i to uglavnom sredinom dana i u rano poslijepodne. Na sjevernom dijelu zapuhat će umjerena i jaka bura, koja će se do kraja dana proširiti i prema jugu. Temperatura od 26 do 29 stupnjeva.

Prognoza za tri dana

U unutrašnjosti u četvrtak i petak prevladavat će sunčano uz relativno svježa jutra. U subotu promjenljivo i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar uglavnom slab. Najtoplije u petak, kada ponegdje može biti i vruće.

Na Jadranu u prva dana pretežno sunčano, osobito u četvrtak. Tijekom subote uz jače naoblačenje bit će pljuskova i grmljavine, ponegdje i izraženijih u Dalmaciji. U četvrtak slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a zatim će puhati slabo do umjereno jugo.

Za vikend dakle promjenljivo i nestabilno s lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji u Dalmaciji u subotu mogu biti i izraženiji. Više sunčanih razdoblja i malo toplije očekuje se u nedjelju.

