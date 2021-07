Nakon ekstremnih temperatura, stiže li nam konačno osvježenje? Prognozu donosi meteorologinja Maja Bubalo.

Najtopliji dan ovog toplinskog vala je iza nas, u Slavoniji se na brojnim postajama mjerilo 37 ili više. Na kopnu će se temperature idućih dana malo spustiti, ali to će uključivati i grmljavinske pljuskove, kojih može biti i na sjevernom Jadranu, dok će u Dalmaciji ostati pretežno sunčano.

Prizemni tlak zraka bit će blago povišen, ali sa sjevernim strujanjem će stići malo hladniji i vlažniji zrak koji će dolaskom na jako zagrijanu podlogu dovesti do lokalnih nestabilnosti.



Jutro djelomice do pretežno sunčano. Najviše sunca u Dalmaciji, dok u unutrašnjosti tek rijetko gdje već prije podneva može biti pokojeg pljuska. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, ponegdje uz obalu i jugozapadni. Noć topla, temperatura se u većini predjela neće spuštati ispod 18 do 23, u Dalmaciji ponegdje i 27, dok će u gorju biti malo ugodnije, od 15 do 18.



U središnjoj Hrvatskoj danju djelomice sunčano te nestabilno uz mjestimične pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, prolazno i jak, u okretanju na sjeverne smjerove. Temperatura malo niža od današnje, od 31 do 33.



U Slavoniji djelomice sunčano, ali nestabilno pa uz povećanu naoblaku očekujte mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom koji osobito poslijepodne i navečer mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, prolazno uz nevrijeme i jak. Najviša temperatura oko 33.

U gorju mjestimice kiša ili poneki pljusak, osobito u Gorskom kotaru. Najviša dnevna temperatura između 25 i 30. Na moru pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Mjestimice je moguća kiša ili pljuskovi i grmljavina, uglavnom u Istri i na širem riječkom području. Puhat će umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar koji će navečer okretati na buru. Temperatura između 30 i 32.



U Dalmaciji sunčano. U najtoplijem dijelu dana mjerit će se između 30 i 34.



Temperatura mora kreće se oko 26 stupnjeva. A UV indeks će posvuda biti visok ili vrlo visok.



Za vikend promjenljivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u subotu uglavnom na istoku, a u nedjelju moguće i drugdje.



Na moru se nastavlja pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka bez veće promjene.

