Kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu, u vremenskoj prognozi otkrio je Darijo Brzoja.

Do srijede smo već na 20, no prvo ćemo se ipak osvrnuti na ovaj početak travnja. U posljednja dva dana u većini krajeva palo je oko 50, 60 % mjesečnog prosjeka oborine.

Najmanje na istoku gdje je to bilo negdje oko trećine. Ovo se može smatrati obilnom kišom, no uzimajući u obzir dugo sušno razdoblje od početka godine, još uvijek nismo ni blizu popunjavanja vodenih rezervi. Vikend prolazi i razmjerno svježe, čak hladno: dobra vijest je da nam toplina stiže i za dan, dva se vraćamo u proljetni režim. Ipak, biljkama još nije mjesto na balkonu, i noćas će na kopnu biti hladno, temperatura još jednom ide u minus.



Atmosfera sutra stabilnija, no po visini i sjevernije i južnije od nas struji vlažan zrak, pa će zbog toga i kod nas povremeno biti umjerene ili povećane naoblake, a na jugu uglavnom moguće je još i malo kiše.



U takvim okolnostima, očekuje nas, djelomice ili pretežno sunčano jutro, povremeno s umjerenom naoblakom. Oblačnije u Dalmaciji, i to većinom južnije gdje je lokalno moguća kiša ili pokoji pljusak. Vjetar slab, podno Velebita u početku još umjerena bura, a u Dalmaciji jugo. Jutro će biti prilično hladno, u unutrašnjosti od -3 do -1, u gorju može i do -6, a na Jadranu najčešće između 3 i 7 stupnjeva.



Poslijepodne nam nosi djelomice sunčano vrijeme. Bit će sunčanih razdoblja, ali prolazno i umjerene, pa i povećane naoblake. Zapuhat će jugozapadnjak, a dnevna temperatura bit će oko 12 stupnjeva.



Na istoku isto djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Vjetar slab jugoistočni, a temperatura od 9 do 12 stupnjeva.



Dijelom vedro bit će i u gorju, pretežno sunčano na sjevernom Jadranu, no i ovdje na moru povremeno može biti oblaka. Ujutro bura, danu će zapuhati jugozapadnjak. 13, 14 stupnjeva očekujemo na Jadranu te oko 7, 8 u gorskoj Hrvatskoj u najtoplijem dijelu dana.

U Dalmaciji sutra umjereno oblačno, oblačnije prema jugu, a lokalno je moguća kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti od 12 do 15 stupnjeva.

Sredinom tjedna u kopnenom dijelu zemlje više vedrine, prevladavat će sunčano, tek u četvrtak očekuje se nešto naoblake. Puhat će slab do umjeren, u gorju mjestimice jak jugozapadnjak, a temperatura će porasti: i jutarnja i ona dnevna. U srijedu već ponegdje 20ak stupnjeva.



Na Jadranu u utorak pretežno sunčano, u srijedu postupan porast naoblake, a u četvrtak mjestimice kiša ili pljuskovi. Puhat će zapadnjak i jugozapadnjak, potom u srijedu jugo, a u četvrtak će vjetar okrenuti na sjeverozapadni. Jutra će biti sve toplija, no dnevna temperatura se neće znatnije mijenjati. No bit će ugodno, uglavnom oko 15, 16 stupnjeva.