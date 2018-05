Nestabilno vrijeme pratit će nas sve do kraja tjedna. Danas, a pogotovo u srijedu šanse da vas promaši pljusak su dosta male. Uz takvo nestabilno vrijeme malo će se sniziti i dnevne temperature, ali samo za koji stupanj.

Današnje jutro u cijeloj zemlji bit će sunčano uz 14, 15 stupnjeva u unutrašnjosti i oko 20 na Jadranu, pogotovo južnom dijelu. Jedino će još u gorskoj Hrvatskoj biti 10 stupnjeva ili malo niža.

Poslijepodne, odnosno negdje sredinom dana opet će početi razvoj oblaka u središnjoj Hrvatskoj iz kojih će biti pljuskova i grmljavine zato neka vam i danas kišobran bude na dohvat ruke. Ništa drugačije neće biti ni na istoku zemlje. I tamo se očekuju poslijepodnevni pljuskovi i grmljavina, s tom razlikom da je na istoku moguće i jače nevrijeme s većom količinom kiše. Ostaje toplo, danas i do 26 stupnjeva Celzijevih.

Promjenjivo i nestabilno vrijeme također uz jake i obilne grmljavinske pljuskove danas će biti i u gorskoj Hrvatskoj, ali i na Jadranu. Zapuhat će umjereno jugo i južni vjetar. U Gorskom kotaru i Lici temepratura od 16 do 20, na moru do 24 stupnja Celzijeva.



Ni jug Jadrana neće biti pošteđen pljuskova i grmljavine, a i na tom području će lokalno kiša biti jaka i obilna. Puhat će umjereno jugo uz koje će se temperatura popeti do najviše 26 stupnjeva.

Najviše oblaka i pljuskova čeka nas u srijedu kad će lokalno kiša biti jaka i obilna. Nestabilno vrijeme nastavlja se sve do kraja tjedna, a uz to će i dnevne temeprature biti malo niže.

Na Jadranu će također biti pljuskova, u srijedu lokalno uz jaku kišu, a zatim sunčanije. Malo će s tom kišom biti svježije, no već krajem tjedna opet toplo.

Dakle, promjenjivo i nestabilno bit će nam sve do petka. Najviše oblaka uz jaku i obilnu kišu posvuda u srijedu, zatim sunčanije - osobito na Jadranu.