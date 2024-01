Je li zima gotova? Meteorolog otkriva kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna

Tlak zraka danas je blago padao, bilo je i nešto malo kiše ujutro, međutim samo kratkotrajno i lokalno, a u petak će je biti još rjeđe i manje. Naime, preko nas će se brzo premještati jedna slaba fronta koja će nam stići sa sjeverozapada. Ona će navečer i u noći na subotu donijeti malo kiše, dok je danju rijetko moguć poneki pljusak, a znatno češće će biti sunca.

Osobito to vrijedi za obalu, za naš Jadran, gdje će od jutra biti sunčano, često i vedro. Samo oko Istre te u Ravnim kotarima, može biti magle. U unutrašnjosti nešto više oblaka, ali i ovdje uz sunčana razdoblja, najviše u Slavoniji, dok je na zapadu ujutro izgledna magla, ponajprije oko Karlovca, Zagreba i Siska, i ona se može zadržavati cijelo prijepodne…

Vjetar će biti većinom slab, malo jači samo u Slavoniji i Baranji – gdje će puhati umjeren sjeverozapadnjak pa će se zbog toga činiti hladnije. Temperatura inače oko nule u kopnenim predjelima, te oko 6 na Jadranu.

Poslijepodne će se u sjeverozapadnoj Hrvatskoj razvedravati, i magla će se do podneva u većini krajeva raspasti, imat ćemo sve više sunčanih razdoblja. Vjetar će biti vrlo slab, a temperautra oko ugodnih 10 stupnjeva. Zatim navečer stiže novo naoblačenje, lokalno može pasti malo kiše - ona je navjerojatnija u Međimurju i Podravini.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo oblačno poslijepodne. Bit će dosta sunčanih, ali i nešto oblačnijih razdoblja, pri čemu može pasti kratak lokalni pljusak. Vjetar će popodne oslabjeti, a temperatura će rasti do 8, 9 stupnjeva. Navečer, nakon 20 sati, novo naoblačenje, pri čemu će lokalno pasti malo kiše, osobito duž Podravine. I vjetar će tad ponovno prolazno ojačati.

U Istri i Primorju u petak poslijepodne sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar će biti uglavnom slab, zapadnih smjerova. Dnevna temperatura oko 14. U Lici i Gorskom kotaru sunčano uz pomalo promjenjivu naoblaku, s time da će više oblaka biti u ovom drugom dijelu dana, no posvuda ostaje suho. Uz to, bit će toplo, 10-ak stupnjeva u poslijepodnevnim satima.

I u Dalmaciji u petak pretežno sunčano i vrlo ugodno, uz samo malo oblaka. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 16.

Tri dana kopno

Vikend, kao i početak sljedećeg tjedna, sunčan i ugodan, na kopnu samo uz malo oblaka. Jutra će biti svježa i hladna, ali ništa neuobičajeno za siječanj, od -4 do 0, lokalno uz maglu. Danju zato visokih 8 do 10 stupnjeva. U subotu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar pa on povremeno može činiti malo hladniji osjećaj.

Tri dana more

I na obali će biti sunčano, ovdje često i vedro. Subota će biti pomalo vjetrovita, tad će prolazno zapuhati umjerena do jaka bura. No, nedjelja, a i ponedjeljak zato ugodniji, sa slabijom burom i tramontanom. Temperatura uglavnom ujutro oko 6, poslijepodne oko 14. U Dalmaciji i stupanj, dva toplije od ovoga.

Sve u svemu – sunčan vikend je pred nama, i to vrijedi za cijelu zemlju. U mnogim će krajevima biti vedro, no uz pomalo hladna jutra, pa to treba imati na umu. Danju zato ugodnije, od 10 do 15 stupnjeva, no u subotu i malo vjetrovitije, osobito na obali gdje će puhati umjerena do jaka bura.

