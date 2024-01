Ministar Habijan o autanju: "To mi daje poticaj da radim jače i bolje, u inat takvima"

Za vrijeme posjeta Bjelovaru i Grubišnom Polju koje je posjetio u četvrtak s premijerom Andrejem Plenkovićem, ministar Habijan odgovarao je na pitanje novinara kako komentira istup predsjednika Milanovića o njegovoj seksualnoj orijentaciji.

Naglasio je da ne želi komentirati takve izjave i ponovio da mu je jedino važno da svoj posao obavlja najbolje što može.

Pročitajte i ovo Večeras u Provjerenom Zbog pitanja o POS-ovim stanovima, gradonačelnik pobjegao od kamere Provjerenog: Na spornoj listi i popularna pjevačica

"Ja sam za sebe, i bez kakve zadrške mogu reći da sam zadovoljan kako dosad radim, mislim da to mogu reći i moji suradnici i to je ono što mi je bitno i to mi je fokus. A ovo ostalo, samo mogu reći da mi daje dodatni poticaj, da radim još jače i još bolje, pa ako baš hoćete u inat takvima", poručio je ministar javnosti putem medija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.