Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

U četvrtak će s ovom toplom frontom u naše krajeve pritjecati vlažan i sve topliji sredozemni zrak s kojim će stizati i kišni oblaci i to najprije na Jadran i u gorsko područje. U petak slijedi još izraženije strujanje s juga što će osobito pojačati oborine u gorskom području i posvuda donijeti iznadprosječnu toplinu. U subotu obrat sa zamjetnim padom temperature i snijegom ne samo u gorju već i u nizinama.

U četvrtak ujutro u većini krajeva umjereno do pretežno oblačno. Uglavnom na Jadranu mjestimice kiša, a u gorskom području u početku još može biti susnježice i snijega. U zapadnim i središnjim predjelima moguća je i kiša koja se smrzava u dodiru s tlom. U unutrašnjosti vjetar s juga - slab do umjeren, u gorju i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i oštro. Jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj mjestimice kiša s glavninom u drugom dijelu dana kad će zapuhati većinom umjeren jugozapadnjak, a temperatura će sve više rasti prema večeri - ponegdje i iznad 10 stupnjeva.

Mjestimične kiše bit će navečer i u istočnim predjelima i to najprije u zapadnoj Slavoniji. Poslijepodne će puhati većinom umjeren vjetar južnih smjerova uz temperatura od 7 do 9 stupnjeva, a prema večeri u daljnjem porastu.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu oblačno s kišom, ponegdje i obilnom. U gorju će puhati umjeren i jak, na udare i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu umjereno i jako, na udare i olujno jugo i oštro. Najviša temperatura od 8 do 10, na moru od 13 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji mjestimice kiša, osobito u drugom dijelu dana. Puhat će umjereno i jako ponegdje i olujno jugo - pa i je ovdje na snazi žuti Meteoalarm. Temperatura od 13 do 18 stupnjeva.

Tri dana kopno

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno povremeno s kišom, ponegdje i obilnom. U noći na subotu - zamjetan pad temperature pa će kiša najprije u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg uz moguće stvaranje snježnog pokrivača. Zatim snijega može biti i u nizinama. U nedjelju postupno smirivanje vremena. U petak će puhati umjeren mjestimice jak i jugozapadnjak - u gorju s olujnim udarima. U subotu će zapuhati sjeverac i sjeveroistočnjak koji će u nedjelju oslabjeti. U petak iznadprosječno toplo, a za vikend osjetno hladnije.

Tri dana more

Na Jadranu povremeno kiša koja će biti češća i obilnija na sjevernom dijelu. U nedjelju i ovdje postupno smirivanje vremena. Puhat će umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo i oštro. Vjetar će krajem subote okrenuti na buru koja će donijeti i zamjetan pad temperature i to najprije na sjevernom dijelu.

Ponovimo to još jednom: do vikenda iznadprosječno toplo, većinom uz kišu. U subotu osjetno hladnije pa će najprije u gorju, a zatim i u nizinama kiša prijeći u snijeg.

