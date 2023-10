Stiže nova promjena, nekima bi mogla teško pasti: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Anticiklona nad našim dijelom Europe polako slabi, tlak zraka je u padu i time će se fronte i ciklone moći sve više približiti našoj zemlji, a s njima nam stižu vlaga, oblaci, ali i osjetan porast temperature. Naime, od srijede ćemo biti na prednjoj, toploj strani duboke atlantske ciklone koja će polako prodirati nad europsko kopno.

Jutro će nam biti suho i djelomice, pa i pretežno sunčano. Najviše sunca očekujemo u Slavoniji, Baranji, Srijemu te na krajnjem jugu Dalmacije, dok će drugdje oblaci polako stizati sa zapada i jugozapada.

U središnjoj će Hrvatskoj lokalno biti magle. Osobito uz Savu, Dravu i Unu, gdje se ona može zadržati sve do 11 sati. Vjetar će većinom biti slab, a jutro hladno. Na kopnu uz temperaturu od 0 do 2, a na obali 10 do 14 Celzijevih stupnjeva. Tamo će puhati i slab do umjeren burin.

Niski oblaci i magla do podneva će se posvuda raspasti, no stizat će novi oblaci s jugozapada - u početku visoki i tanki, a zatim oko zalaska sunca i oni niži i malo deblji. No, sve u svemu, poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice sunčano i suho. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, a temperatura će biti malo viša nego danas, od 13 do 15 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će sunčano i također malo toplije i ugodnije nego u utorak. Puhat će slab jugoistočnjak, uz 14 do 16 stupnjeva. To je početak južine koja će za nekoliko dana zagrijati to područje za još 10-ak stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorskoj Hrvatskoj u početku djelomice sunčano, zatim, kako će dan odmicati, sve oblačnije i sve tmurnije. Navečer raste mogućnost za mjestimičnu, ali slabu kišu, osobito nakon 19 sati.

Poslijepodne će okrenuti na jugo, koje će predvečer jačati, u srijedu će još uglavnom biti slabo do umjereno. Temperatura će na obali biti oko 19, a u gorju od 12 do 15 stupnjeva.

I u Dalmaciji će poslijepodne biti više oblaka nego ujutro, no i dalje ostaje djelomice sunčano. Oblačnije će biti na sjeveru, gdje navečer može pasti malo kiše. Vjetar će okrenuti na slabo jugo, a najviša će temperatura biti oko 21, samo u unutrašnjosti malo niža.

Tri dana kopno

U četvrtak i petak na kopnu će biti promjenjivo, u gorju i pretežno oblačno. Tamo već može pasti malo kiše, dok će u nizinama biti više sunca i manja je vjerojatnost za kišu.

Jugozapadnjak će jačati, bit će prilično vjetrovito, osobito u petak, ali zbog južine i vrlo toplo, ponovno iznad 20, a u petak vjerojatno i iznad 25. U subotu je izgledna kiša, no vjerojatno samo brzo prolazna.

Tri dana more

Na obali će zavladati južina pa će druga polovina tjedna biti oblačnija i kišovitija, ali i toplija. Na sjeveru će kiše biti u četvrtak i petak, i to obilne, dok je u Dalmaciji ona izglednija u subotu, kad su mogući jače izraženi pljuskovi i nevere. Jugo će puhati jako do olujno, zatim će u subotu prolazno okrenuti na oštro i lebić.

Dakle, pred nama su promjenjivi dani. U srijedu će još ujutro biti hladno, a zatim sve toplije pa će pred vikend ponovno posvuda biti više od 20 stupnjeva, a na kopnu i iznad 25. Ipak, neće biti potpuno sunčano i ugodno kao u prvoj polovini listopada jer ćemo biti pod jakom južinom koju će povremeno pratiti kiša, osobito na Jadranu.

