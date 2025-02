Kada stiže promjena vremena? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Prema nama će se i u utorak sa sjeveroistoka u prizemlju pružati greben jake anticiklone, a po visini povremeno pritjecati vlažniji zrak. Ova će anticiklona od sredine tjedna postupno oslabjeti što će zamjetno pojačati dotok sve hladnijeg oceanskog zraka pa tako i oborina, osobito od četvrtka na petak.



U utorak u noći i ujutro posvuda umjereno do znatno oblačno. Na Jadranu mjestimice kiša, a u unutrašnjosti ponegdje može biti slabe susnježice i snijega. Vjetar većinom slab. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, a na jugu umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, vjetar slab, a najviše temperatura od 3 do 5 stupnjeva.



Poslijepodne u istočnoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno prema istoku uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 5 do 7 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno oblačno. Mjestimice može biti malo kiše, u višem gorskom području susnježice, a u najvišim predjelima i snijega, osobito navečer i u noći na srijedu. Vjetar u gorju većinom slab, a na Jadranu ponegdje umjerena, podno Velebita na udare i jaka bura. Najviša temperatura od 2 do 5, na Jadranu od 10 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenljivo do pretežno oblačno. Uglavnom navečer i u noći mjestimice slaba kiša. Na većem dijelu obale slaba do umjerena bura, navečer i istočnjak, a na jugu umjereno jugo. Temperatura od 12 do 15 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, mjestimice uz kišu i susnježicu, a ponegdje je moguć i snijeg, osobito u petak. U četvrtak prolazno malo toplije, a u petak hladnije uz umjeren sjeveroistočnjak.

Tri dana more

Na Jadranu umjereno i pretežno oblačno povremeno s kišom. Potkraj četvrtka i u petak mogući su pljuskovi i grmljavina, a mjestimice može biti i obilne oborine. Do petka će puhati umjereno jugo, a zatim će, ponajprije na sjevernom dijelu, zapuhati jaka bura.

Čini se da bi smirivanje vremena mogli očekivati za vikend, osobito u nedjelju, ali posvuda i vrlo hladno uz niske vrijednosti temperature, a na Jadranu i olujnu buru.

