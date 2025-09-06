Još malo uživamo u toplom vremenu pa stiže promjena: Meteorolog donosi detalje

Prvi rujanski tjedan prošao je uz uglavnom iznadprosječno toplo vrijeme. Dovoljno sunca i dovoljno visoka dnevna temperatura kao i toplo more vrijeme čine ugodnim mada svi primijetimo i da se svijetli dio dana dosta skratio i da je sunce sve niže i pomalo i one zlatne jesenske boje. Lijepo je vrijeme pod utjecajem anticiklone, no svjesni smo da svaki sljedeći termobarički greben s juga u ovom dijelu godine postaje sve sramežljiviji, a visinske doline sve češće donose obilnu i više rasprostranjenu oborinu. Stabilno će nam biti još u nedjelju i u prva dva dana sljedećeg tjedna, a potom ide nova promjena.

Očekuje nas u većini krajeva sunčano nedjeljno jutro. Lokalno u kopnenom području može biti magle: prije svega u Posavini, središnjoj Hrvatskoj te po kotlinama Like i Gorskog kotara. U gorju i zapadnim kopnenim krajevima prolazno i umjerena naoblaka. Uz obalu će ponegdje biti bure, koja će podno Velebita biti i jaka. Prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadnjak. Jutro u unutrašnjosti i svježije nego danas, od 9 u gorju, do maksimalno 14 koliko se očekuje u istočnoj Slavoniji.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano te će bit ugodno. Vjetar slab, a temperatura oko 24, 25 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu, sunčano i toplije nego na zapadu. Ovdje se u najtoplijem dijelu dana očekuje između 25 i 28 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj također će prevladavati sunčano. Prijepodne u gorju još može biti umjerene naoblake, a podno Velebita jake bure. No kasnije će bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 21 do 24, a na moru oko 28 stupnjeva.

U Dalmaciji od jutra sunčano, a od sredine dana i vrlo toplo: poslijepodne pomalo i vruće. Većinom će puhati sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar, a temperatura će porasti i do 29 stupnjeva.

More je ugodno za kupanje, na većini mjernih mjesta između 23 i 25: u Dubrovniku čak 26 stupnjeva - dosta toplo za ovo doba godine. Prosječni dnevni UV indeks će u najvećem dijelu zemlje biti umjeren: na krajnjem sjeveru, istoku i jugu, visok. U ovom dijelu godine upijamo sunce kad god možemo.

Prognoza za iduća tri dana

U ponedjeljak počinje škola, vrijeme će biti sunčano i vrlo toplo. Isto tako i u utorak, a uz vjetar s juga temperatura će i na kopnu porasti

do 29 stupnjeva. No tijekom dana postupno će se skupljati oblaci najavljujući promjenu vremena te kišu, pljuskove i grmljavinu u srijedu i četvrtak. Od srijede će biti malo manje toplo.

Na Jadranu će također u ponedjeljak i utorak prevladavati sunčano i vrlo toplo, a u Dalmaciji mjestimice i vruće. Ujutro bura, danju maestral. U utorak će zapuhati jugo koje će i jačati na jako. Uz južinu, sredinom tjedna i na moru kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće na sjevernom dijelu. Zadržat će se vrlo toplo.

Posvuda nestabilnije od sredine tjedna, a i što se tiče sljedećeg vikenda, ne možemo isključiti mogućnost kiše i sporadičnih pljuskova, zasad.