U četvrtak dan će započeti sunčano, a kako će završiti otkriva meteorolog Ivan Čačić

U naše krajeve neprestano pritječe vlažan i nestabilan zrak koji stvara uvjete za razvoj kišnih i grmljavinskih oblaka. Jedan takav prodor vidljiv je u dolasku ove atmosferske fronte koja će nas svojom glavninom zahvatiti u petak.



Još u četvrtak ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno ili barem djelomično sunčano, a vjetar većinom slab. Jači razvoj oblaka uz pljuskove i grmljavinu slijedi poslijepodne i navečer. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U Središnjoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana mjestimice će uz umjeren i jak razvoj oblaka biti pljuskova i grmljavine. Vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura oko 23 ili 24 stupnja.



I u istočnim predjelima poslijepodne su, uz umjeren razvoj oblaka, mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 24 do 26 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu poslijepodne i osobito navečer mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina. U gorskom području vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će jačati jugo. Najviša temperatura od 20 do 24 stupnja.



U Dalmaciji poslijepodne i navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može biti pljuskova i grmljavine. Temperatura od 23 do 25 stupnjeva.



More je svakim danom sve toplije i sad je većinom između 21 i 23 stupnja.

Vrijeme u naredna tri dana

Prema očekivanju u unutrašnjosti slijedi nastavak promjenljivog i nestabilnog vremena često s kišom i grmljavinskim pljuskovima, osobito u petak kada pljuskovi mogu biti jače izraženi. Više sunčanih razdoblja bit će u subotu kada će i pljuskovi biti rjeđi. Bit će razmjerno toplo, a vjetar slab do umjeren.



Na Jadranu također vrlo promjenljivo s čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u petak, kad na sjevernom dijelu može pasti i veća količina oborine. Više sunčanih razdoblja i ovdje u subotu. U petak će puhati jako do olujno jugo koje će u subotu oslabjeti.



Za vikend i dalje dosta promjenljivo s više sunca u subotu, a kiše i grmljavinskih pljuskova u nedjelju, osobito na Jadranu.

