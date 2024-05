FOTO/VIDEO Strašni prizori nevremena u Americi, s neba padale ledene kugle: "Iza nas je teška noć"

Najmanje 23 osobe poginule su u nekoliko država zbog grmljavinskog nevremena i tornada koji su ovog vikenda pogodili središnje Sjedinjene Države. Štete su goleme, a prognostičari upozoravaju na pogoršanje vremena.

Broj poginulih tijekom vikenda uključuje najmanje osam smrtnih u Arkansasu, sedam u Teksasu, četiri u Kentuckyju i dva u Oklahomi, prema podacima državnih hitnih službi. Bez električne energije ostalo je oko 300.000 ljudi u sedam saveznih država, piše CNN.

You need to be prepared in advance for all sorts of potential disasters. This is baseball sized hail in Texas. pic.twitter.com/EJSswNNH3n