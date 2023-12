Pred nama još jedna promjena vremena: Pogledajte gdje možemo očekivati kišu i snijeg

Dan kiše, dan sunca, previše toplo, pa previše hladno. Cijela jesen u znaku je čestih i izraženih promjena vremena. U ponedjeljak ujutro magla i mraz, pa Sunce, no već se skupljaju novi oblaci najavljujući promjenu. Pred nama je tako još jedna kišno-snježna epizoda, nošena ciklonom koja će se u utorak i srjedu premještati preko naših krajeva. U takvim okolnostima, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, a na Jadranu i predjelima uz Jadran mjestimice već i kišovito jutro. U višem gorju bit će susnježice i snijega. Kiša na sjevernom Jadranu lokalno može biti obilna, na što upozorava i DHMZ putem Meteoalarma, a upozorenje stoji i za moguću poledicu i snijeg u Karlovačkoj i gorskoj regiji. Naime, oborina se noćas i ujutro na tom području može i smrzavati na tlu pa svakako vozače pozivamo na oprez. Na moru će puhati jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti će biti između -3 i 1, a duž Jadrana većinom od 5 do 10 stupnjeva.



Kiša uglavnom od sredine dana i u zapadnim i sjevernim kopnenim krajevima: navečer i u noći bi mogla prelaziti u susnježicu i snijeg. Vrlo nezgodno bi bilo prognozirati gdje će točno biti snijega u nizinama. Za sad to izgledaju više ovi sjeverni kopneni krajevi, i to tek kad u noći zapuše sjeverac i zahladi. Upravo za večernje sate stoji i ovo upozorenje pa budite na oprezu. Inače, danju će temperatura biti između 2 i 5 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji bit će promjenjivo oblačno, tu i tamo tijekom dana provirit će i sunce, a oborina, sve do večeri ne bi trebalo biti. Tek u noći na srijedu može se očekivati snijeg. Vjetar sutra slab do umjeren jugoistočni i istočni, a temperatura od 4 do 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i poslijepodne većinom oblačno i uglavnom kišovito, iako će u gorju, poglavito višem biti susnježice i snijega, osobito navečer. Oborina će lokalno biti obilna. Umjereno i jako jugo i južni vjetar okretat će na buru i sjeverozapadnjak. Maksimalna temperatura, u gorju oko 4, a na sjevernom Jadranu 10-ak, 12 stupnjeva.



U Dalmaciji se glavnina oborine očekuje poslijepodne i navečer, pa se i ovdje lokalno sutra može nakupiti više od 40 milimetara kiše. Prema kraju dana vjetar u okretanju na sjeverozapadni i buru, jedino će se na jugu zadržati jugo. Temperatura će biti većinom od 12 do 14 stupnjeva, malo hladnije jedino u zaleđu.

U srijedu će prevladavati oblačno, u unutrašnjosti prolazno uz susnježicu i snijeg, a stvarat će se i snježni pokrivač: prije svega u višim predjelima, no bit će ga mjestimice i u nizinama. Od četvrtka sunčanije i stabilnije, uz maglovita jutra. Noću mali minusi, a tijekom dana temperatura neće prelaziti 5 stupnjeva.



Na Jadranu još u srijedu može biti kiše, dok su pljuskovi s grmljavinom izgledniji na jugu. Puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, ali i bura koja ponajprije podno Velebita u srijedu još može biti i jaka s olujnim udarima. U petak će pojačati jugo. Temperatura se na moru za sad neće značajnije mijenjati.



Dakle, nova promjena je pred nama, na granici smo između kiše i snijega, najviše šansi za snježni pokrivač ima sutra navečer i u noći na srijedu s pritjecanjem dodatne hladnoće.

