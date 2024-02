Pred nama su većinom sunčani i ugodni dani, ali kapute još nemojte pospremiti

Nakon ciklona i fronta posljednjih dana, tlak zraka na našem području ponovno je u porastu. Preko nas jača ogranak ove anticiklone s jugozapada kontinenta, a to znači stabilizaciju, povratak Sunca, ali, zbog razvedravanja, i malo hladnija jutra…



U srijedu će jutro biti sunčano, u mnogim predjelima i vedro. S time da je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, osobito u središnjoj Hrvatskoj, oko Karlovca, Zagreba i Siska.

Na moru će i dalje biti bure, iako će puhati slabije nego u utorak. U tim jutarnjim satima najjača će biti na krajnjem jugu gdje su još mogući jaki i olujni udari, dok će drugdje puhati uglavnom umjereno i slabjet će prema podnevu.

Najniža jutarnja temperatura, na kopnu od -3 do nula, uz mraz, a na obali od 7 do 9.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, samo uz malo oblaka. I već se može lijepo uživati u tome, dan se osjetno produljio – sunce zalazi oko 17 i 20, a danjeg svjetla ima još pola sata više. Vjetar će biti slab, promjenjiva smjera, a temperatura od 10 do 12, ponegdje i do 13 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčan dan povremeno uz umjerenu naoblaku, iako ne bi trebalo ništa padati iz tih oblaka. No bit će malo vjetrovitije, a zbog toga i hladnije, barem po osjećaju. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz temperaturu do 10, 11 stupnjeva.



U Istri i Primorju sunčano, većinom i vedro. Tek kasno poslijepodne i navečer na zapadu Istre može biti oblačnije, uz niske oblake i maglu. Bura će do sredine dana posvuda Oslabjeti i zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Temperatura će rasti do 14, 15 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici također sunčano, ovdje uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura između 10 i 12.



U Dalmaciji pretežno vedro poslijepodne, uz manje oblaka nego u utorak. I dalje će puhati bura i tramontana, no u tim poslijepodnevnim satima će slabjeti, puhat će uglavnom umjereno, a onda navečer ponovno prolazno jačanje, ponajprije na jugu. Temperatura će biti od 14 do 16, no zbog bure će se činiti malo svježije.



I druga polovina tjedna na kopnu će biti većinom sunčana. S time da će u četvrtak i petak ujutro lokalno biti magle. A u subotu postoji mogućnost za malo kiše, tad će biti nešto oblačnije.

Jutra će biti hladna, s temperaturom blizu nule, lokalno uz mraz, a dani ugodni, iznadprosječno topli – uglavnom od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva.



Na Jadranu također sunčano, pa i pretežno vedro. Samo oko Istre povremeno može biti niskih oblaka i magle. Što se tiče vjetra -bura će gotovo potpuno oslabjeti pa okrenuti, prvo na maestral, a zatim, u petak, na slabo jugo. Pri tome će biti ugodno, uz jutarnju temperaturu oko 8, a dnevnu oko 15.



Sve u svemu, pred nama su većinom sunčani i ugodni dani. Neće biti baš onako toplo kao prošli tjedan, ali i dalje iznad prosjeka za doba godine. Kalendarski gledano, tek smo nedavno prošli polovinu zime. Za vikend je moguća kiša, ali kako sada stvari stoje samo lokalno i samo mala količina.

