Stiže nam nova promjena vremena koja će donijeti hladnije temperature: Meteorolog otkriva detalje

Novo pogoršanje je pred nama, jedna kratka promjena vremena pri kojoj će znatnije zahladnjeti. Posljednjih nekoliko dana bili smo pod utjecajem velike anticiklone s Atlantika čiji se ogranak pružao preko Hrvatske, i donosio nam sunčanije i toplije vrijeme, a sad nam se sa sjeverozapada priblIžava, izraženija, hladna fronta koja će donijeti jak i nagao, ali kratkotrajan, pad temperature.



Ujutro će sutra biti sunčano i toplo, uz malo oblaka. U Posavini lokalno uz maglu, no samo kratkotrajnu. Vjetar će rano ujutro biti slab, no već će tijekom prijepodneva jačati na umjeren. Na kopnu jugozapadnjak, a na moru jugo.

Minimalna temperautra, na obali oko 11, a u unutrašnjosti od 3 do 7, što je malo svježije nego danas, ali ne osobito hladno. Štoviše, brzo će rasti, pa će poslijepodne biti toplo, kao i danas, u središnjoj Hrvatskoj uz temperaturu oko 21. Bit će i većinom sunčano, ali vjetrovito. Jugozapadni vjetar će još malo ojačati, puhat će umjereno, povremeno i jako.

Izdano upozorenje

Potom, navečer, jače naoblačenje sa sjevera. Ono donosi kišu, pljuskove i okretanje vjetra na jak sjeverni. Zbog toga je izdan žuti meteoalarm. S vjetrom će i osjetno zahladnjeti. Sve to tek nakon 20 sati, dakle kiša, jak sjeverac i pad temperature.

I u Slavoniji će poslijepodne biti sunčano, ali uz malo više oblaka nego ujutro. Kiša ovdje stiže tek kasno navečer, još kasnije nego na zapadu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a onda navečer, uz kišu, prolazno vrlo jak sjeverac, zbog čega je i ovdje na snazi žuti meteoalarm za večernje sate. Tad će se i temperatura sniziti. Prije toga će u popodnevnim satima, biti između 20 i 22.



Sve oblačnije će poslijepodne biti i u Istri, Primorju i gorju. Na moru će sve jače puhati jugo, a u gorju jugozapadnjak! Uglavnom umjereno do jako. Lokalno već može pasti malo kiše, no glavnina stiže kasno navečer i u noći, kad će biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Temperatura od 15 do 19.

U noći na nedjelju u Gorskom kotaru i Lici naglo će zahladnjeti, pa će kiša prijeći u snijeg, ponegdje je moguće i stvaranje tanjeg pokrivača.

Vikend će obilježiti promjenjivo vrijeme

U Dalmaciji će postupno jačati jugo, na umjereno, ponegdje i jako, no cijelo će popodne još biti sunčano, uz promjenjivu naoblaku te toplo, između 18 i 21 stupanj. Zatim kasno navečer i tijekom noći na nedjelju stižu kiša i pljuskovi, prvo na zadarsko područje.



U nedjelju na kopnu promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i povremenom kišom, osobito u Slavoniji. Zatim u ponedjeljak većinom sunčano i suho, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu, a poslijepodne tek poneki lokalni pljusak. U utorak postupno više oblaka. Vjetar će biti većinom slab. Jutra ponovno hladna, blizu nule, a dani, nakon svježe nedjelje, u novome tjednu sve topliji.

I na obali sljedećih dana promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu, osobito u nedjelju kad su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. U ponedjeljak zato sunčanije, i dalje uz tramontanu, a u utorak novo jačanje juga, uz naoblačenje i kišu. Temperatura će ujutro biti oko 9, danju do 17.



Vikend dakle promjenjiv bit će i kiše i sunca, no dobra vijest je da će glavnina kiše padati u noći sa subote na nedjelju. Ipak, može je još povremeno biti i tijekom nedjelje koja će biti 5 do 10 stupnjeva hladnija.

