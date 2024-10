Dolaze nam oblaci i ponešto kiše: U kojim će se dijelovima zemlje vrijeme najviše promijeniti, otkriva meteorolog Vikić-Topić

Na vrijeme u Hrvatskoj i dalje djeluje velika europska anticiklona, zato smo imali maglu i hladna jutra posljednja dva dana u kopnenim krajevima. No u srijedu će nam se jedna fronta približiti, malo će promiješati atmosferu i donijeti nešto vlage, pa ćemo imati više oblaka, a i malo kiše.



Prijepodne će tako u zapadnim predjelima biti većinom oblačno, i već može lokalno biti kiše. Najveća vjerojatnost za nju je na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Na kopnu će pak ujutro ponovno biti magle i niskih oblaka, dok će Dalmacija ostati najsunčaniji dio Hrvatske.

Jutro će biti osjetno toplije nego danas i jučer, na kopnu će najniža temperatura biti između 6 i 10, a na obali od 15 do 18, uz slabu buru.



Drugi će dio dana u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačan. Moguće je i malo kiše, no veća vjerojatnost za nju je navečer. Puhat će slab sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti oko 17.



U Slavoniji djelomice do pretežno sunčano. Pri tome će više sunca biti na istoku, a više oblaka na zapadu. Ipak, posvuda će biti ugodno, uz temperaturu oko 18 Celzijevih stupnjeva.



U Istri i Primorju pretežno oblačno, povremeno uz još kiše. Štoviše, poslijepodne i navečer će ona biti češća. Puhat će umjerena bura, pod Velebitom s jakim udarima. Malo će ojačati u drugom dijelu dana. Temperatura će biti između 20 i 22.

U Gorskoj Hrvatskoj potpuno oblačno, povremeno s kišom, češće u Gorskom kotaru i češće navečer. Temperatura ovdje od 15 do 18.



U Dalmaciji će biti djelomice do pretežno sunčano. Više sunca bit će na jugu, a više oblaka na sjeveru, i tamo navečer može pasti malo prolazne kiše. Puhat će većinom slab maestral, a onda navečer na sjeveru bura, ali uglavnom samo slaba do umjerena. Poslijepodne će biti ugodno toplo, 23-24 stupnja.

Vrijeme u naredna tri dana

U četvrtak na kopnu pretežno oblačno, na zapadu uz još malo kiše. Zatim u petak razvedravanje, pa će biti djelomice sunčano, dok je u subotu ponovno izgledna jutarnja magla koja se može dulje zadržavati, no čim se ona raspadne, bit će pretežno sunčano. Jutarnja temperatura ovih dana oko 9, a dnevna u porastu, od 14 prema 18.



Na Jadranu dvije slike vremena. Sjeverni dio će biti promjenjiviji i oblačniji. Povremeno i lokalno uz kišu, osobito u četvrtak i petak. Dok će u Dalmaciji ostati pretežno sunčano. U subotu, i na sjeveru više sunca.

U četvrtak će puhati umjerena bura, a potom od petka jugo. Temperatura se neće znatnije mijenjati, ujutro će biti oko 17, a danju 22-23.



U srijedu i četvrtak očekuje nas promjenjivije vrijeme. Stiže nam jedno blaže pogoršanje koje će lokalno donijeti malo kiše. Ponajprije u zapadnije krajeve Hrvatske. Treba naglasiti da kiša u srijedu neće padati cijeli dan, veća vjerojatnost za nju je navečer. Uz to, ujutro će biti toplije.

