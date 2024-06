Živa će diljem zemlje pokazivati vrijednosti oko 30 stupnjeva: Hoće li biti kiše ili sunca, otkriva meteorolog Ivan Čačić

Iznad naših krajeva jača visinski greben koji u prizemlju ima svoj otisak u ovoj prizemnoj anticikloni gdje se zadržava vrlo topao i razmjerno stabilan zrak.

Ova zračna masa jedino još u ponedjeljak u unutrašnjosti daje naznake uvjetne nestabilnosti zbog čega poslijepodne ponegdje može doći do jačeg razvoja oblaka, a s njim i kratkotrajnog pljuska.



U ponedjeljak ujutro u unutrašnjosti će prevladavati sunčano. Vjetar posvuda slab pa će ponegdje u kontinentalnom dijelu biti kratkotrajne magle. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 11 do 17, na moru od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Poslijepodne vrlo toplo i vruće, u Podravini uz malu mogućnost za kratkotrajni pljusak. Temperatura u najtoplijem dijelu dana većinom 29 ili 30 stupnjeva.



Slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima, gdje će biti još malo izraženija mogućnost za lokalni pljusak. I ovdje vrlo toplo i vruće ponegdje do 31 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano ponegdje uz umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Bit će vrlo toplo i vruće do 31 stupnja.



Toplo vrijeme ogleda se i u sve toplijem moru koje je sada većinom 24 ili 25 stupnjeva. Isto vrijedi i za porast indeksa opasnog UV zračenja, jer sada je već posvuda visok i, sve više, vrlo visok.

Vrijeme naredna tri dana

Idućih dana u unutrašnjosti slijedi nastavak sunčanog i sve toplijeg vremena uz jačanje ljetnih vrućina koje u srijedu pratiti ponegdje umjeren jugozapadnjak.



I na Jadranu većinom sunčano i sve toplije što će ujutro malo ublažavati burin, a zatim vjetar s mora.



Čini se da će ljetne vrućine svoj vrhunac imati u petak. Za vikend, osobito u unutrašnjosti, postoji naznaka izraženijih nestabilnosti ponegdje i veće količine oborina. No, potvrdu o tome svakako valja pričekati u slijedećim izvještajima, jer je rasap numeričkih rješenja još prilično velik.

