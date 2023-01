Po svemu sudeći, topla zime ne posustaje. Povremeni prodori oceanskog zraka donose nam uglavnom kišu, a samo u gorju i malo snijega. Ciklonalni vrtlog koji je, osobito na Jadranu, donio dosta kiše, odmiče prema jugoistoku kontinenta, pa sutra očekujemo prolazno smirivanje vremena. No, već u noći sa srijede na četvrtak na vrijeme će opet prolazno utjecati novi poremećaj. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Ujutro malo slabe kiše na istoku zemlje, u većini krajeva sunčano. Jedino u unutrašnjosti ponegdje magla. Na Jadranu vjetrovito, podno Velebita uz jaku buru, a u Dalmaciji i jaku tramontanu, osobito na otvorenom moru. U istočnim predjelima povremeno umjeren sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -5 do 0, u istočnim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije od 1 do 4, a na moru od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.

U većem dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj sunčano. Predvečer sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura od 7 do 10 stupnjeva.

Zapadna Slavonija pretežno sunčana, u istočnom dijelu oblačnije i vjetrovitije povremeno uz umjeren sjeverozapadnjak. Uglavnom prijepodne na istoku zemlje još može biti slabe ili neznatne kiše. Temperatura poslijepodne od 5 do 8 stupnjeva.

U većem dijelu dana sunčano na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Kasno poslijepodne i navečer postupan porast naoblake. Na moru će u početku puhati mjestimice umjerena bura i tramontana. Najviša temperatura od 4 do 8, na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Duž obale slaba i umjerena bura i tramontana, a na moru umjerena i jaka tramontana i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo do pretežno oblačno. Mjestimične kiše bit će uglavnom u prvom dijelu četvrtka te od petka na subotu. U četvrtak u gorju može biti i malo snijega. U petak ujutro magla koja ponegdje može biti dugotrajna. Vjetar većinom slab, od petka i povremeno umjeren jugozapadni. Temperatura u blagom porastu.

Na Jadranu promjenljivo, na sjeveru ponegdje i pretežno oblačno. U prvom dijelu četvrtka mjestimice kiša te ponovno potkraj petka i u subotu, i to uglavnom na sjevernom dijelu. U četvrtak slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, zatim jugo. I ovdje temperatura u blagom porastu.

Od nedjelje povremeno kiša, osobito u sljedećim danima novog tjedna, kad ponegdje može pasti i zamjetna količina oborine.

