U petak promjenjivo, a hoće li vikend više obilježiti sunce ili kiša? Vremensku prognozu donosi meteorolog Nove TV Ivan Čačić.

U petak i subotu dosta promjenjivo i vjetrovito. Jače naoblačenje s kišom bit će u drugom dijelu i potkraj dana kad će u gorskim predjelima kiša kratkotrajno prijeći u susnježicu i snijeg. U nedjelju ponovno smirivanje vremena.

Promjenljivo, toplo i vjetrovito posljedica je pojačanog dotoka vlažnog zraka iz Sredozemlja. To će u subotu nakratko promijeniti vrlo brzi prodor zamjetno hladnijeg oceanskog zraka. Poslije toga vrijeme će se stabilizirati.



U petak ujutro u većini će krajeva biti promjenljivo uz sunčana razdoblja te vjetrovito i razmjerno toplo. Više oblaka bit će u gorskim predjelima i na širem području Rijeke gdje će mjestimice pasti malo kiše. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 7 do 12 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Temperatura većinom oko 20 stupnjeva.

U istočnim predjelima slično vjetrovito, djelomice sunčano i razmjerno toplo, ponegdje i do 22 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu umjereno do znatno oblačno. Mjestimice kiša koja će biti češća u Gorskom kotaru i na širem riječkom području. U gorskim krajevima puhat će umjeren i jak, na udare u najvišem dijelu i olujan jugozapadnjak. Na Jadranu poslijepodne jugo koje će prema kraju dana sve više jačati. Poslijepodnevna temperatura od 14 do 19 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima uz umjereno i jako jugo i uglavnom suho. Temperatura od 17 do 19 stupnjeva.



U subotu u unutrašnjosti promjenjivo i vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadnjak, ponegdje s olujnim udarima. Povremeno kiša, osobito u drugom dijelu dana, kad može biti i grmljavine. Potkraj dana uz pad temperature u gorskim predjelima kiša će nakratko prijeći u susnježicu i snijeg. U nedjelju smirivanje i razvedravanje. U ponedjeljak sunčano.

Na Jadranu u subotu promjenjivo i vjetrovito uz umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Povremeno kiša, osobito u drugom dijelu dana kad će biti lokalnih pljuskova i grmljavine. Potkraj subote na sjevernom će dijelu zapuhati umjerena i jaka bura, pod Velebitom prolazno i s orkanskim udarima. U nedjelju smirivanje vremena i okretanje bure na sjeverozapadnjak. U ponedjeljak opet sunčano.

