Nedjelja obilježava prvi dan proljeća, pa je stoga i očekivan sunčan i topao dan. U 16 sati i 33 minute nastupa proljetna ravnodnevica. Na taj dan, noć i dan traju jednako, no to nije sasvim točno. Zbog loma svjetlosti u atmosferi, jednaku duljinu dana i noći imamo nekoliko dana prije proljetne ravnodnevice, objašnjava meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Jutro u cijeloj Hrvatskoj sunčano, samo na jugu uz malo oblaka. Posvuda svježe i hladno. Na kopnu zbog niskih temperatura, a na obali zbog umjerene do jake bure. Pod Velebitom s olujnim udarima. I na kopnu pomalo vjetrovito uz umjeren istočni vjetar.

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vedro. Temperatura između 10 i 12 stupnjeva, no i dalje uz slab do umjeren istočni vjetar zbog kojeg će se činiti malo svježije.

Sunčano, bez oblaka, ali poslijepodne uz umjeren istočnjak zbog kojeg će biti hladno očekuje se u Slavoniji. Vjetar će slabjeti tek navečer. Maksimalna temperatura oko 10 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici pretežno vedra nedjelja, uz obilje sunca. Umjerena bura, pod Velebitom ima jake udare tako da će biti i pomalo svježe. Najviša temperatura na obali oko 13, a u gorju oko 8.

U Dalmaciji sunčano, na otocima uz malo oblaka. Puhat će slab do umjeren vjetar koji će okretati za suncem, s jugoistočnog na jugozapadni pa navečer ponovno na slabu do umjerenu buru. Temperatura od 12 do 15.

Početkom tjedna na kopnu obilje sunca, pretežno vedro i sve toplije. Povremeno uz umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutra će i dalje biti hladna, s mrazom, ali dnevna temperatura zato u osjetnom porastu. U srijedu do 17 stupnjeva.

I na obali vedro i sve toplije. Ujutro će još uvijek puhati bura, mjestimice s jakim udarima, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar. Jutarnja će temperatura biti oko 6, a dnevna od 14 do 17.

Dakle, proljeće kreće, a uskoro ono stiže i meteorološki. U drugoj polovini idućeg tjedna imat ćemo temperaturu iznad 20 stupnjeva što smo posljednji put imali lani - u Zagrebu 21., a u Splitu 23. listopada.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr