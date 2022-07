Ovo ljetno vrijeme u nedjelju je još u većem dijelu zemlje ipak bilo ugodno, što zbog ne previsoke temperature, što zbog pirkanja sjevernog vjetra.

Međutim, 38 stupnjeva u Nacionalnom parku Mljet u nedjelju u 14 sati, pa 37 u Metkoviću, 36 u Splitu, 35 u zadarskom zaleđu uz zračnu luku, u Makarskoj, Božavi, i tako dalje, doista su visoke ljetne vrijednosti, čak i za Dalmaciju, napominje meteorolog Darijo Brzoja.

Upozorenje na visoke temperature do srijede sporadično, ovisno o regiji, no od četvrtka smo, čini se, ponovno svi u istom loncu.

Nad našim krajevima zadržava se polje visokog tlaka, termobarički greben sa Sredozemlja ne dozvoljava prodor svježijem oceanskom zraku i možemo reći suši sve pred sobom. Stoga će i oblaka idućih dana biti minimalno, a jedina šansa za malo kiše ili pljusak, lokalne su nestabilnosti. No i to, vjerojatno tek u četvrtak.

Pred nama je sunčano jutro i sunčan tjedan u cijeloj zemlji, tek mjestimice u kopnenom području, prolazno mala naoblaka. U prvom dijelu dana podno Velebita te južnije u zemlji bura će ponegdje biti i jaka, inače uglavnom umjerena, i slabjet će sredinom dana kad će vjetar uglavnom i okrenuti na zapadni i sjeverozapadni. Na kopnu u ponedjeljak u zoru friško, uz temperaturu najčešće između 12 i 15 stupnjeva, dok se na moru očekuje uglavnom 22 do 25.

More sve toplije

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj većinom sunčano, a zapuhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak i još jednom ublažiti ovih 30-ak stupnjeva koliko će pokazivati termometri.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Sunčano uz povremeno tek malo oblaka, te vrlo toplo i pomalo vruće. Temperatura će biti od 28 do 30.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak također dosta vedrine. Bura, ujutro podno Velebita jaka, potom će slabjeti pa će zapuhati i zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer i u noći uz obalu ponovno malo bure. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 26 do 30, a na sjevernom Jadranu od 31 do 34 stupnja.



I u Dalmaciji i u ponedjeljak sunčano i vruće. I ovdje ujutro bura, a poslijepodne zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura uglavnom od 31 do 34 stupnja.



More je u nedjelju mrvicu toplije nego u subotu, sad već na mnogim mjernim mjestima oko 25 stupnjeva.



UV-indeks će u većini zemlje još jednom biti vrlo visok.

Prognoza za tri dana

Sunčano vrijeme pratit će nas cijeli slijedeći tjedan. Od srijede i više vruće nego na početku, a u drugoj polovici će uz poslijepodneva i noći biti osjetno toplije nego što je to ova ispred nas. U četvrtak su moguće lokalne nestabilnosti koje će se manifestirati kroz jači razvoj oblaka, uglavnom poslijepodne te bi pri tom mjestimice moglo biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Vjerojatnije u sjeverozapadnim krajevima te u Gorskom kotaru.



Na Jadranu će se nastaviti sunčano i barem podjednako vruće kao i do sad, no postoje prilično realne šanse da ćemo krajem tjedna i na moru ipak trošiti i malo više električne energije kako bismo rashladili svoje domove. U utorak ujutro još kratko bura, potom vjetar s mora. Uz ovu vrućinu, u četvrtak na riječkom području nestabilnije pa je i tu moguć poneki pljusak.

