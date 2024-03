Vjetrovito vrijeme s ljetnim temperaturama posebno će naškoditi alergičarima: Meteorolog donosi detalje

U snažnoj jugozapadnoj struji stiže nam vrlo topao zrak sa Sredozemlja i sjeverne Afrike, i to na prednjoj strani dubokog ciklonalnog polja koje se i dalje nalazi nad zapadnom Europom.

No, za razliku od proteklih nekoliko dana. sutra nam stiže i fronta koja će donijeti promjenu vremena. Ali, prije promjene temperatura bi u Slavoniji poslijepodne mogla i do ljetnih 30, dok će dan obilježiti i jak vjetar i nepovoljne biometeorološke prilike, što zbog južine, što zbog fronte. Svi skupa osjećat ćemo se bolje u utorak kad malo osvježi, atmosfera se pročisti od ove prašine, a tlak zraka krene ponovno rasti.

Jutro će još većinom biti sunčano, ili djelomice vedro, ali kao i danas u mnogim krajevima vjerojatno i pomalo mutno. Isto kao i danas moguća je povećana količina lebdećih čestica u zraku, pa ukoliko patite od astme ili neke druge kronične bolesti respiratornog sustava, svakako svoje dnevne aktivnosti adekvatno prilagodite.

Temperatura još viša

Vrijeme je i peludnih alergija, koncentracija breze u kopnenom dijelu zemlje je visoka. Sve skupa otežavat će jak vjetar, na trenutke jako i olujno jugo, u unutrašnjosti južni i jugozapadni. Neće biti hladno, jutarnja temperatura na kopnu većinom između 10 i 15, a na moru 14 i 19 stupnjeva.



Poslijepodne još vjetrovitije u unutrašnjosti. Za dio dana na snazi je i žuti meteoalarm. Naoblake će biti više, a prema večeri sve izglednija bit će i kiša. Mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Temperatura na kopnu i viša od današnje, bit će od 24 do 29 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji veći dio dana prevladavat će sunčano. Naoblačenje navečer, potom i kiša te pljuskovi. Puhat će umjeren i jak južni i jugozapadni vjetar, navečer u okretanju na zapadni i sjeverozapadni. Prije promjene, u Slavoniji temperatura sutra ide i do ljetnih 30.



Na sjevernom Jadranu od jutra promjenjivije. Od sredine dana očekuje se kiša, a poslijepodne i u gorju. Na moru je lokalno moguće i nevrijeme, a zagrmjeti uz pljusak može i u gorskoj Hrvatskoj. Umjereno i jako jugo tijekom dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura neće biti visoka kao u unutrašnjosti, ovdje sutra većinom između 18 i 22 stupnja.

Dolazi rashlađenje

I u Dalmaciju osvježenje stiže sutra poslijepodne. Na jugu veći dio dana sunčano, no do noći i tu će biti kiše. Kao i na sjeveru lokalno su moguće nevere. Jako i olujno jugo okretat će na sjeverozapadnjak. Temperatura će biti od 18 na obali i otocima do 25 u zaleđu.



U utorak je još moguć poneki pljusak, potom stabilnije, a od četvrtka i sunčano. Atmosfera će biti čišća, biometeorološke prilike u drugoj polovici tjedna povoljnije, a temperatura sredinom tjedna ipak primjerenija dobu godine.

Na moru u utorak još nestabilno, osobito ujutro na krajnjem jugu. I ovdje od srijede stabilnije, a od četvrtka sunčano. Veći dio tjedna puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak.

U drugoj polovici tjedna zato očekuje nas sve sunčanije i sve toplije vrijeme, tako da za vikend ponovno možete računati na jedno malo ljeto prije ljeta.

