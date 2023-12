Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Ciklonalni vrtlog s atmosferskim poremećajem u petak će odmaknuti na jug Balkanskog poluotoka. Istodobno, sa zapada će sve više jačati anticiklona pa će zbog velike razlike u tlaku zraka biti dosta vjetrovito, osobito na Jadranu. Ova će anticiklona prema nedjelji još osnažiti i smanjiti razliku u tlaku pa će i vjetar u nedjelju postupno oslabjeti.

U petak ujutro na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, no vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru na što upozorava narančasti, a prema moru i crveni meteoalarm. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac. Više oblaka bit će u gorskom području gdje u višem gorju može biti malo susnježice i snijega. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, a na moru od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva. No zbog vjetra, osjet hladnoće posvuda će cijeli dana biti zamjetno veći.

Pročitajte i ovo Otkriven uzrok požara Tragedija u Novigradu: U požaru poginuo 91-godišnjak

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetrovito uz umjeren do jak sjeverac. Najviša temperatura od 6 do 8 stupnjeva.

U istočnim predjelima umjereno i znatno oblačno te vjetrovito uz umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura od 5 do 7 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo do pretežno oblačno, a u višim predjelima još može pasti malo susnježice i snijega. Na Jadranu djelomice sunčano. Bit će dosta vjetrovito u gorskom području uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaku i olujnu, na udare mjestimice i orkansku buru - pa stoga oprez. Najviša temperatura od 3 do 5, na Jadranu između 9 i 12 stupnjeva.

Pročitajte i ovo meta nije poznata U dvije europske zemlje nova uhićenja zbog terorizma, digli razinu opasnosti: "Žive kod nas, a ne žele nam dobro"

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru. Temperatura od 9 do 14 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti djelomice sunčano. U ponedjeljak ujutro mjestimice magla. U subotu će puhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Ujutro hladno mjestimice s mrazom.

Tri dana more

Na Jadranu pretežno sunčano. U subotu jaka i olujna, na udare i orkanska bura koja će u nedjelju postupno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Dakle, za vikend većinom suho, no u prvom dijelu - dosta vjetrovito, osobito na Jadranu. Nove oborine na vidiku su u drugom dijelu tjedna, osobito u petak.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.