Do sredine tjedna vrijeme će biti pretežito kišovito i oblačno s pljuskovima.

Počela je škola, praznici i godišnji odmori su uglavnom završili, i vrijeme je već pomalo jesensko. Zato i za ponedjeljak imajte spremne kišobrane i kabanice, ali i strpljenje jer će vjerojatno i na cesti biti više gužve nego do sada, što zbog prvog dana škole, što zbog kiše koje će povremeno biti. Dobro je da nije hladno, to je u redu, ipak smo tek na početku rujna.

U višim slojevima atmosfere i dalje kruži vlažan zrak, to je jedan visinski vrtlog. Dok je u prizemlju tlak takoreći izjedančen. Ovakva situacija zaslužna je za promjenjivo i vrlo nepredvidivo vrijeme.

To zapravo znači da kiše i u ponedjeljak može povremeno biti bilo kad i bilo gdje. Ipak izglednija je u ovom prvom dijelu dana. Može biti i pljuskova s grmljavinom, vjerojatnije u Slavoniji i Dalmaciji. Puhati će slab vjetar, na moru ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura će se u kopnenom dijelu kretati od 15 do 18 stupnjeva, u gorju ujutro oko 13 stupnjeva, a na Jadranu od 18 do 22 stupnja.

Danju će većinom biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, iako su za poslijepodne predviđene rjeđe padaline. Temperatura će u središnjoj Hrvatskoj biti oko 22, 23 stupnja.

I u Slavoniji tijekom dana može biti kiše, čak i pokojeg grmljavinskog pljuska. Puhati će slab vjetar. Vrijeme prema istoku biti će nešto toplije nego na zapadu, očekuje se većinom temperatura od 23 do 25 stupnja.

U gorju i na sjevernom Jadranu ponedjeljak obilježava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, također povremeno uz kišu. Kiše će biti rjeđe poslijepodne, a na moru će se poslijepodne djelomice i razvedriti. Puhat će mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati između 22 i 25 stupnjeva. U gorju se očekuje temperatura oko 20 stupnjeva.

U Dalmaciji u ponedjeljak također očekujemo povremeno kišu ili pljusak. A u drugom dijelu dana bi trebalo biti više sunca. Na moru će puhati uglavnom zapadnjak i sjeverozapadnjak. Bit će toplo, većinom oko 25, na jugu i 27 stupnjeva.

I more je još toplo za kupanje, ako ne vidite grmljavinske oblake, još se može uživati i na plaži.

I dalje kiša

Promjenjivo vrijeme zadržat će se do sredine tjedna, tako i u utorak i u srijedu još povremeno može biti kiše ili pljuskova i grmljavine. Ipak, sve rjeđe. U četvrtak, na kontinentu djelomice ili pretežno sunčano, ujutro mjestimice uz maglu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a bit će i nešto toplije prema kraju tjedna.

Na Jadranu još u utorak promjenjivo, ponegdje uz malo kiše ili pljusak. U srijedu i četvrtak pretežno ili djelomice sunčano i ponovno toplije. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, u utorak ponegdje možda i jak, dok će u četvrtak okrenuti na buru. Čim ova kiša prestane, bit će dosta ugodno.

Ovaj ponedjeljak je prvi dan škole ipak uz kišobrane i kabanice. Zadržite ih u blizini, malo kiše može biti sve do srijede.