Zagrepčani muku muče s vranama. Nakon što su ozlijedile više žena, Grad Zagreb izdao je upozorenje kako se ponašati u njihovoj prisutnosti.

Kao u Hitchcockovom filmu - glavni problem Zagrepčana ovih dana su vrane. U priopćenju Grada se navodi - vidite li njihovo gnjezdo, izbjegavajte ih nekoliko dana dok mladunčad ne odleti.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš posjetio je veterinarsku ambulantu zagrebačkog Zoološkog vrta gdje je razgovarao s ravnateljem Damirom Skokom.

"Vrane, prema našem iskustvu, napadaju isključivo kad štite svoje mlade. To će sve prestati kroz desetak dana. U trenucima kad im propadne gnijezdo, ljudi im sruše gnijezda - te vrane nemaju kuda", rekao je Skok.

Riješen misterij napada

"Na Knežiji je jedna vrana stalno napadala prolaznike, riješen je misterij. Kad bi mi došli, nje ne bi bilo. Danas smo je gledali kako fiksira dvorište osnovne škole. U grmlju je bio mladunac koji nije znao letjeti, on je donesen u ZOO i vrane više neće napadati na tom raskrižju", rekao je Skok i dodao da uvijek postoji razlog.

"Žao nam je svih, pogotovo gospođe koja je pala s bicikla. Mi se trudimo da se jave na Centar Dumovec, naši hvatači odu i pokupe te mlade koji nemaju kuda. Mlade koji ne lete nije teško uhvatiti, imamo mreže, ali koji put čvaknu. Mladi nemaju snažan kljun pa to nisu neke ozljede, a imamo i zaštitnu opremu i znamo s njima", rekao je Skok.

Savjetuje da se ljudi brane kao što bi se branili od bilo čega. "Čovjek je jači od vrane. I treba nas pozvati, mi ćemo detektirati zbog čega vrane napadaju. Gotovo da nikad nije bilo slučaja da su vrane napadale bez razloga, a najčešće je to kad štite mladunce", dodao je Skok.

"Vrlo prilagodljive, oportunisti"

Vrana ima u vrtovima, nalaze se i na smeću. "Jedan od najvećih razloga njihove ekspanzije u urbanim prostorima je upravo ostavljanje smeća. One su vrlo prilagodljive ptice, oportunisti, jest će sve. Što više smeća ostavljamo, to im boostamo populaciju da i dalje raste. Nažalost, one napadaju i druge mladunce i vrlo često uništavaju i dosta drugih životinjskih vrsta oko sebe", objasnio je.

Skok navodi da su vrane pametne. "Kada ih napadate konstantno, one zapamte čovjeka, vrlo brzo nas ovdje prepoznaju i vole nas zato što ih hranimo, ali ako ste im učinili nešto nažao, onda će vas pokušati preplašiti, letjeti iznad glave i slično", rekao je Skok.

No, kaže da vrana može biti kućni ljubimac. "Jako dobar kućni ljubimac upravo zato što su inteligentne, svašta ih se da naučiti. Ljudi ih obično ne vole, ali moramo se naučiti živjeti s divljim životinjama u našem gradu", rekao je.

"Ovo je doba godine kad ZOO vrt i Dumovec izvode mlade. Naučimo se živjeti i kad postoji dvojba, pozovite nas i mi ćemo vidjeti koji je razlog", zaključio je Skok.

