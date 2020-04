Prema nama se spušta hladna fronta koja će nam u noći na utorak donijeti izraženiju promjenu i osjetno hladnije vrijeme...

Nakon gotovo ljetnih temperatura, u zemlju se vraća zima. Već u ponedjeljak će se prema kraju dana navlačiti oblaci, a ponegdje će biti i kiše. Puhat će i jak jugo i jugozapadnjak.

U utorak će na kopnu biti oblačno s kišom, a uz sjeverni vjetar i osjetno hladnije. Danju će biti tek 10-ak stupnjeva, ponegdje i manje od toga. I na moru utorak oblačno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Jugo će zamijeniti jaka bura s olujnim udarima uz koju će i ovdje biti hladnije.

Lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito na moru. Kiša će uglavnom u gorju prelaziti u susnježicu i snijeg, ali i ponegdje u središnjim predjelima. Popodne prestanak oborine i djelomično razvedravanje najprije na sjeveru Hrvatske, a prema večeri gotovo svugdje. Zapuhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, javlja DHMZ.

Na većem dijelu Jadrana jaka bura s olujnim udarima, a na jugu Dalmacije veći dio dana umjereno jugo. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna od 6 do 11, u gorju niža, a na obali i otocima od 12 do 17 °C.

Promjena neće dugo trajati - već od srijede sunčanije, a zatim i postupno sve toplije. Manje vjetrovito, i sve toplije bit će i na moru.