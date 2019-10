U nedjelju ujutro uvedena je nova regulacija prometa na remetinečkom rotoru, čiji su radovi time ušli u posljednju fazu. Ipak, kod vozača nije sve prošlo bez problema.

Nova regulacija prometa na remetinečkom rotoru vozače prilično zbunjuje, dok taj prometni čvor poprima svoj konačan i novi oblik.

Po većem djelom pristupnih cesta po kojima se još do jučer voziti više prometa nema. No to ne znači da će se one rušiti jer izvođači uvjek žele imati opciju B.

Stotine tisuće kubika materijala: Impresivni podaci s jednog od najvećih gradilišta u Hrvatskoj

Remetinečki rotor: Pogledajte kako se prometuje od nedjelje ujutro

Produže li se radovi ili nešto slično, da se promet na njih može ponovno preusmjeriti.

Reakcije vozača prvog dana nove prometne regulacije na remetinečkom rotoru možete pogledati u Dnevniku Nove TV u 19:15 sati.

Isto tako, reporter Dino Goleš prošao je sve nove prometne pravce preko rotora s prometnim stručnjakom, a što je prometni stručnjak rekao o njima isto tako možete pogledati u Dnevniku Nove TV u 19:15 sati.