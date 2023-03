Povratkom na ljetno računanje vremena vozilima na hrvatskim cestama, osim mopeda i motocikala, dopušteno je gašenje kratkih svjetala, a odluka stupa na snagu krajem ožujka.

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama fiksno je propisano razdoblje u kojem na motornim vozilima moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, i to od 1. studenoga do 31. ožujka ove godine, odnosno do ovoga petka.

Sukladno Zakonu, duga ili kratka svjetla na motornim vozilima ne moraju biti upaljena, osim noću i u slučaju uvjeta smanjene vidljivosti danju, a postoje i dvije iznimke.

Mopedi i motocikli - upaljena svjetla cijelu godinu

Vozači mopeda i motocikala moraju imati upaljena svjetla tijekom cijele godine i danju i noću.

Vozači bicikala od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću) te u slučaju smanjene vidljivosti na biciklu moraju imati upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj i jedno crveno na stražnjoj strani bicikla.

No zbog bolje uočljivosti i vozači motornih vozila mogu i danju voziti s upaljenim svjetlima tijekom ljetnog računanja vremena.

Nema izgovora za nenošenje svjetala na biciklu

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je novčana kazna od dosadašnjih 500 kuna, po novom oko 66 eura, u slučaju nepoštivanja odredbi o obaveznom korištenju svjetala na vozilima u uvjetima smanjene vidljivosti ili noću.

U navedenim uvjetima za nekorištenje svjetala na biciklu propisana je kazna u iznosu od dosadašnjih 300 kuna.