Vozač kamiona koji je usmrtio djevojčicu: "Njezina rodbina mi je prijetila. I sam imam djecu njezine dobi i to mi je užas"

Vozač kamiona koji je u petak na zagrebačkom Žitnjaku vozeći brzinom od 40 km/h usmrtio devetogodišnju djevojčicu u potpunom je šoku. Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu pustio ga je da se brani sa slobode nakon iskaza u kojem je priznao da je u potpunom šoku.

"Prestrašno je to što se dogodilo, vjerujte mi. Iskreno mi je žao. I sam imam djecu njezine dobi koja idu u školu i to mi je užas. Ta cesta je uska, a curica mi je došla pred kamion iznenada. Stao sam i odmah istrčao pokušavajući joj pomoći. Brzo su došli i doktor i sestra iz obližnjeg Doma zdravlja. Nažalost nije išlo, a rodbina curice mi je prijetila na mjestu nesreće", prenosi Jutarnji list izjave Dragana C. tijekom ispitivanja.

Djevojčica se s polubratom vraćala iz škole, a onda je na obilježenom pješačkom prijelazu pokušala prijeći cestu. Vozač kojemu prijeti višegodišnji zatvor prošao je alkotekst, a kaže i da nije razgovarao na mobitel. Naprosto djevojčicu uopće nije vidio.

"Tog dana sam radio i oko 12 sati sam krenuo prema sjedištu tvrtke na Žitnjaku kako bih napravio pauzu. Vozio sam se trasom koju jako dobro poznajem kao i cijeli taj dio grada jer živim u blizini. Bio sam koncentriran na promet i nisam razgovarao na mobitel. Ali ja tu malenu naprosto vidio nisam kad je istrčala na kolnik na pješačkom. I neopisivno mi je žao. Od 2017. godine, unazad šest godina, radim kao profesionalni vozač", ispričao je.

Izvanrednim tehničkim pregledom utvrđeno je da na kamionu kojim je upravljao 45-godišnjak uređaj za kočenje nije bio tehnički ispravan, a na cesti nije bilo tragova kočenja.